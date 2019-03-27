НАБУ проводит обыски в Бердянском морском порту

На работе порта это не отражается, он работает в обычном режиме.

В Бердянске (Запорожская обл.) на территории Государственного предприятия «Бердянский морской торговый порт» сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят обыски.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе госпредприятия.

Детективы НАБУ проводят следственные действия на территории предприятия в связи с недавней покупкой портом нового оборудования – автокрана.

По данным администрации порта, оборудование, стоимостью 2,5 млн грн, закупалось через систему Prozorro, однако у детективов НАБУ все же возникли вопросы относительно законности этого приобретения.

Как сообщили на предприятии, администрация идет на контакт с представителями НАБУ и предоставила все необходимые документы.

Следственные действия правоохранителей не сказались на работе морского порта – он работает в обычном режиме.

Справка УНИАН. На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Белгород-Днестровский порты, порт «Черноморск» и порт «Южный», в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и стивидорная компания "Ольвия". Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три – Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.

Порты аннексированного Россией в марте 2014 года Крымского полуострова – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский.