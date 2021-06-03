КНР усилила свои позиции за счет сокращения доли других поставщиков.

По итогам 2020 года Китай обогнал Тайвань по количеству поставщиков Apple, заняв первое место по количеству производителей комплектующих.

Об этом сообщает Nikkei Asia.

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По данным Nikkei, в Китае (с учетом Гонконга) находится 51 ведущий поставщик комплектующих для Apple. На Тайване, который занимал первое место в списке более десяти лет, находится 48 поставщиков.

Отмечается, что рост количества китайских поставщиков произошел за счет их сокращения в других странах. По итогам прошлого года число японских поставщиков упало до 34, хотя еще в 2017 году их было 43.

Также отмечается, что китайские поставщики помогли Apple создать производственные мощности в других азиатских странах в рамках стратегии компании по диверсификации цепочки поставок.

По словам менеджера цепочки поставок Apple, китайские поставщики выигрывают заказы, предлагая Apple очень низкие цены. Поставщикам из других стран очень трудно конкурировать с ними по цене.

«Они готовы заниматься бизнесом с низкой рентабельностью, который другие поставщики неохотно выбирают», — отметил собеседник издания.

Также отмечается, что поставщики из Китая помогают Apple быстро наращивать производство за пределами страны. Так, с 2018 года, когда между США и КНР началась «торговая война» количество поставщиков Apple во вьетнаме выросло с 14 компаний до 21-й по итогам минувшего года. При этом, треть вьетнамских поставщиков принадлежат компаниям, базирующимся в Китае или Гонконге.

В числе других подрядчиков Apple также указаны компании из Малайзии, Индонезии, Таиланда, Филиппин, Южной Кореи, Сингапура, Индии, Камбоджи, Германии, Франции, Великобритании, Норвегии, Австрии, Чехии, Ирландии, Мальты, Бразилии, Мексики, Израиля.

Apple и дефицит девайсов

Mac и iPad были одними из самых популярных продуктовых линеек Apple в 2020 году. Это связывают с тем, что миллионы людей из-за пандемии коронавируса были вынуждены работать дома и приобретать для этого необходимые гаджеты.

Ранее Apple опубликовала отчет за второй финансовый квартал. Чистая прибыль корпорации достигла 23,6 миллиардов долларов против 11,2 миллиардов, которые IT-гигант заработал годом ранее.

Продажи компьютеров Mac принесли рекордные 9,1 миллиарда долларов, планшетов iPad — 7,8 миллиарда долларов.

Apple ожидает дефицита некоторых девайсов в 2021 году, так как нехватка процессоров влияет на снижение поставок и продаж компьютеров Mac и планшетов iPad.

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Автор: Елена Коваленко