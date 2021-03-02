Сначала информацию будут оценивать сотрудники компании, но со временем введут и автоматизированный контроль контента.

Соцсеть Twitter с 1 марта маркирует сообщения с информацией, которая вводит в заблуждение относительно вакцин против COVID-19.

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Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на Twitter.

"С декабря 2020 года компания усилила борьбу с дезинформацией по пандемии – и с тех пор удалила более 8 400 твитов и приняла меры в отношении 11,5 миллиона учетных записей по всему миру", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отныне Twitter будет обозначать твиты, которые могут содержать информацию о вакцинах против COVID-19, вводящего в заблуждение.

"Сначала информацию будут оценивать сотрудники компании, но со временем введут и автоматизированный контроль контента. Начнут с англоязычных микроблогов", - подчеркивает издание.

Одно нарушение не повлечет никаких последствий для учетной записи, после двух-трех предупреждений учетная запись будет заблокирована на 12 часов, после четырех – на 7 дней, а после 5-ти предупреждений учетная запись будет навсегда заблокирована.

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Автор: УНИАН