Facebook расширяет список ложных утверждений o COVID-19, которые будут подлежать удалению с платформ компании.
Об этом сообщается в блоге социальной сети.
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Решение было принято после консультаций с ведущими медицинскими организациями, включая Всемирную организацию здравоохранения.
Также соцсеть будет продвигать публикации с достоверной информацией про вакцинацию от коронавируса.
Утверждения, подлежащие удалению в Facebook и Instagram:
- COVID-19 был создан человеком;
- вакцины неэффективны для предотвращения заболевания, от которого они предназначены;
- болезнь безопаснее, чем вакцина;
- вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм.
Facebook направит $120 млн на помощь органам здравоохранения, неправительственным организациям и ведомствам ООН в распространении информации о вакцинации.
Модераторы Facebook и Instagram удаляют публикации с дезинформацией о вакцинах против COVID-19 с декабря.
Facebook и борьба с коронавирусом
17 января 2021 года стало известно о том, что компания Facebook разработала систему, которая может помочь врачам определить, как может развиться состояние человека больного COVID-19.
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