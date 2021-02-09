Модераторы Facebook и Instagram удаляют публикации с дезинформацией о вакцинах против COVID-19.

Facebook расширяет список ложных утверждений o COVID-19, которые будут подлежать удалению с платформ компании.

Об этом сообщается в блоге социальной сети.

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Решение было принято после консультаций с ведущими медицинскими организациями, включая Всемирную организацию здравоохранения.

Также соцсеть будет продвигать публикации с достоверной информацией про вакцинацию от коронавируса.

Утверждения, подлежащие удалению в Facebook и Instagram:

COVID-19 был создан человеком;

вакцины неэффективны для предотвращения заболевания, от которого они предназначены;

болезнь безопаснее, чем вакцина;

вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм.

Facebook направит $120 млн на помощь органам здравоохранения, неправительственным организациям и ведомствам ООН в распространении информации о вакцинации.

Модераторы Facebook и Instagram удаляют публикации с дезинформацией о вакцинах против COVID-19 с декабря.

Facebook и борьба с коронавирусом

17 января 2021 года стало известно о том, что компания Facebook разработала систему, которая может помочь врачам определить, как может развиться состояние человека больного COVID-19.

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Автор: Елена Коваленко