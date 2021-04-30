Компания Хіаомі представила в Украине свои новые продукты.

Компания Хіаомі представила в Украине свои новые продукты – флагманские смартфоны Mi 11 Ultra и Mi 11i.

Об этом сообщает ITC.ua.

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Продажи новинок стартуют в мае 2021 года в авторизованных магазинах Mi Store, Smart Home и у всех официальных партнеров Xiaomi.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra – это топовая модель серии Mi 11. Она выделяется как дизайном с массивным блоком камер, так и передовыми техническими характеристиками.

Смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra оснащен 6,81-дюймовым экраном AMOLED с разрешением WQHD+ (3200×1440 пикселей) и поддержкой частоты 120 Гц, процессором Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Устройство также содержит дополнительный 1,1-дюймовый AMOLED-дисплей рядом с основным блоком камер. Этот дисплей обладает разрешением 126×294 пикселей и может использоваться для уведомлений или просмотра автопортретов.

Тройная камера оснащена 50-мегапиксельным главным сенсором Samsung GN2 размером 1/1, 12 дюйма, 48-мегпиксельным телефото модулем с Поддержка 5X оптического и 120x цифрового зума, 48-мегапиксельным ультра широкоугольным модулем. Все три камеры способны записывать 8К-видео. Батарея емкостью 5000 мА•ч заряжается до 100% за 36 минут благодаря поддержке сверхбыстрой зарядки мощностью до 67 Вт. Устройство содержит ИК-бластер и модуль NFC. Смартфон имеет размеры 164,3×74,6×8,38 мм и вес 234 г.

Лимитированная партия Xiaomi Mi 11 Ultra поступит в продажу в Украине во второй половине мая по цене 44999 грн.

Xiaomi Mi 11i

Смартфон Xiaomi Mi 11i оснащено 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED DotDisplay (2400×1080 пикселей) и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. Аппарат содержит мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной флэш-памяти.

Основной модуль камеры выполнен на базе 108-мегапиксельного сенсора. Также пользователям доступны 8-мегапиксельный ультра широкоугольный модуль и телемакромодуль с 5-мегапиксельным сенсором. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4520 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт.

Полная зарядка занимает 52 минуты. Эта модель оснащена ИК-бластером и модулем NFC. Сканер отпечатков пальцев размещен на боковой панели корпуса. Толщина корпуса составляет 7,8 мм, а вес-196 г.

В Украине продажи смартфона Xiaomi Mi 11i начнутся во второй половине мая по цене 18999 грн за конфигурации 8+128 ГБ и 20999 грн за конфигурацию 8+256 ГБ.

Xiaomi и санкции США

15 января 2021 года США ввели экономические санкции против девяти китайских компаний, в том числе производителя мобильных телефонов Xiaomi и авиастроительной компании COMAC.

США подозревают компании в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом Китая. Американские инвесторы должны до 11 ноября 2021 года избавиться от активов этих компаний.

Санкции были направлены против тех, кто "ответственный или участвовал в широкомасштабном строительстве или милитаризации спорных форпостов в Южно-Китайском море, или (в применении) Китаем принуждения против заявителей Юго-Восточной Азии, чтобы заблокировать их доступ к оффшорных ресурсов в Южно-Китайском море".

У Xiaomi отрицают связь с военной отраслью КНР и утверждают, что Xiaomi не принадлежит китайскому правительству или Вооруженным силам и не контролируется ими.

1 февраля 2021 года стало известно о том, что китайский производитель смартфонов Xiaomi подал иск против Минфина и Министерства обороны США, чтобы добиться исключения из черного списка компаний, связанных с военными Китая.

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Автор: Елена Коваленко