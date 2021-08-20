Microsoft повысит цены на ПО для бизнес-клиентов

Компания Microsoft увеличит стоимость продуктов, входящих в состав ее сервиса для бизнеса Microsoft 365. Пересмотр цен запланирован на март 2022 года.

Об этом в блоге компании заявил корпоративный вице-президент подразделения Microsoft 365 Джаред Спатаро.

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Стоимость базовой версии веб-сервиса Microsoft 365 Business вырастет с $5 до $6, премиум версия подорожает с $20 до $22. Пакет Office 365 E1 теперь будет стоить не $8, а $10, Office 365 E3 — $23, Office 365 E5 — $38, а тариф Microsoft 365 E3 обойдется в $36 на пользователя.

Программное обеспечение подорожает с 1 марта 2022 года. Цены обновятся для пользователей во всем мире с учетом корректировок на местном рынке в определенных регионах.

При этом Microsoft не будет менять цены на потребительские или образовательные версии ПО.

Microsoft и отключение Internet Explorer:

17 августа 2021 года корпорация Microsoft, которая ранее решила отказаться от поддержки своего фирменного браузера Internet Explorer, отключила его поддержку в облачном сервисе Microsoft 365.

Internet Explorer стал недоступен в Microsoft 365. Теперь для работы в интернете пользователям предлагают использовать Microsoft Edge с "режимом IE" или другую программу.

Автор: Елена Коваленко