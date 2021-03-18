Каждому пользователю перед открытием приложения теперь показывается предупреждение об изменении политики TikTok в отношении персонализированной рекламы.

Сервис коротких видео TikTok объявил, что с 15 апреля 2021 года персонализированная реклама станет обязательной для всех пользователей. В настоящий момент приложение позволяет выбирать, будет ли пользователю показываться персонализированная реклама или нет.

Об этом сообщает The Verge.

Читайте такжеTikTok собирается бросить вызов Facebook и запустить групповые чаты

Каждому пользователю перед открытием приложения теперь показывается предупреждение об изменении политики TikTok в отношении персонализированной рекламы. У пользователей все еще останется возможность выбирать, будет ли сервис персонализировать рекламу на основе данных, полученных из других приложений и сайтов.

В своей новой политике TikTok использует практику других соцсетей, в том числе Twitter, Facebook и Instagram — там тоже можно ограничить использование данных с других сайтов, но не с самой соцсети.

Новые правила являются ответом TikTok на изменение политики Apple — компания собирается обязать разработчиков спрашивать разрешения у пользователей отслеживать их данные в iOS 14.

Групповые чаты в TikTok

Групповые чаты являются частью плана TikTok по превращению платформы в социальное приложение, в котором пользователи смогут активно взаимодействовать друг с другом.

Функция групповых чатов была доступна в китайской версии приложения под названием Douyin с 2019 года.

Новую функцию планировалось ввести еще в 2020 году, однако планы США по блокировке приложения и запрет сервиса в Индии вынудили компанию отложить изменения.

17 марта 2021 года сервис коротких видео TikTok сообщил о том, что может запустить групповые чаты в приложении в 2021 году.

Ситуация в TikTok

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко