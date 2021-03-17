Сервис коротких видео TikTok может запустить групповые чаты в приложении в 2021 году.
Об этом сообщает Reuters.
Читайте такжеВ Пакистане заблокируют доступ к TikTok
Новая функция сделает сервис более прямым конкурентом соцсетей вроде Facebook.
Групповые чаты в TikTok
Групповые чаты являются частью плана TikTok по превращению платформы в социальное приложение, в котором пользователи смогут активно взаимодействовать друг с другом.
Функция групповых чатов была доступна в китайской версии приложения под названием Douyin с 2019 года.
Новую функцию планировалось ввести еще в 2020 году, однако планы США по блокировке приложения и запрет сервиса в Индии вынудили компанию отложить изменения.
Ситуация в TikTok
- 7 сентября 2020 года компания TikTok выиграла спор за украинский домен.
- 28 августа 2020 года американская торговая сеть объединилась с Microsoft для покупки TikTok.
- 27 августа 2020 года Генеральный директор компании TikTok Кевин Майер заявил о том, что уходит в отставку на фоне значительного политического давления на популярную соцсеть со стороны Белого дома.
- 8 августа 2020 года стало известно, что американская компания готова купить TikTok в четырех странах.
- 13 августа 2020 года появилась информация о том, что индийский TikTok могут продать за $3 миллиарда.
- 10 августа 2020 года в ЦРУ заявили, что сеть TikTok не передавала данные своих пользователей Китаю.
- 2 августа 2020 года американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.
- 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.
- Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.
- 11 марта 2021 года стало известно о том, что в Пакистане заблокируют доступ к TikTok.
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