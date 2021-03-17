Новая функция сделает сервис более прямым конкурентом соцсетей вроде Facebook.

Сервис коротких видео TikTok может запустить групповые чаты в приложении в 2021 году.

Об этом сообщает Reuters.

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Новая функция сделает сервис более прямым конкурентом соцсетей вроде Facebook.

Групповые чаты в TikTok

Групповые чаты являются частью плана TikTok по превращению платформы в социальное приложение, в котором пользователи смогут активно взаимодействовать друг с другом.

Функция групповых чатов была доступна в китайской версии приложения под названием Douyin с 2019 года.

Новую функцию планировалось ввести еще в 2020 году, однако планы США по блокировке приложения и запрет сервиса в Индии вынудили компанию отложить изменения.

Ситуация в TikTok

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Автор: Елена Коваленко