УНИАН изучил, что предлагают украинские операторы и какие тарифы самые выгодные.

В это непростое время всем хочется немного сэкономить, а цены лишь растут на все. Не стали исключением и мобильные операторы.

УНИАН изучил, что предлагают украинские операторы и какие тарифы самые выгодные.

Тарифы Киевстар

Компания Киевстар предлагает пять мобильных тарифов для абонентов, которые получают услуги мобильной связи по предоплате.

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Самый дешевый тариф "Киевстар" - "Твой старт". Его стоимость составляет – 135 гривень на четыре недели. За эти деньги вы получите безлимитные звонки внутри сети, 5 Гб интернета, а также 100 минут на звонки на другие мобильные сети и за границу - Польшу, Италию, Германию, Чехию, Узбекистан, Израиль, США, Канаду, Китай и Индию.

Также есть у Киевстар тариф с безлимитным интернетом. Компания может предложить тарифный план "Твой максимум". Его стоимость 350 гривень за четыре недели. Кроме безлимитного интернета, абонент получит безлимитные звонки внутри сети, 300 смс по Украине, а также 300 минут на других операторов, в том числе и за границу, а именно Польшу, Италию, Германию, Чехию, Узбекистан, Израиль, США, Канаду, Китай и Индию.

Тарифы Водафон

Самый дешевый тариф "Водафон" - "Джойс". Он стоит 135 гривень в месяц. В тариф включено 10 Гб Интернета, 1000 минут на все номера по Украине.

Тарифы Водафон с безлимитным интернетом, как и у Киевстар, лишь один – Vodafone SuperNet Unlim. Его стоимость 300 гривень в месяц. В него также входит безлимит на звонки внутри сети, 400 минут на звонки на другие сети, 50 минут на звонки в 16 стран, а именно: Великобритания, Греция, Дания, Индия, Испания, Канада, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, США, Венгрия, Франция, Чехия и Швеция.

Тарифы Lifecell

Самый дешевый тариф Лайфсел – "Просто Лайф". Его стоимость 120 гривень на четыре недели. В тариф включено 8 Гб Интернета, 300 минут на все мобильные номера в Украине и безлимит на звонки внутри сети.

Тарифы Лайфсел с безлимитным интернетом. Компания может предложить два тарифных плана – "Свободный Лайф" и "Platinum Лайф". Первый тарифный план обойдется 275 гривень за четыре недели, а второй – 400 гривень.

При покупке тарифа "Свободный Лайф" абонент также получит 1600 минут на звонки по Украине и безлимит внутри сети.

"Platinum Лайф" же включает безлимит внутри сети, 3 тысяч минут на другие номера в Украине, 50 минут на звонки за границу, а также 500 Мб интернет в роуминге.

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