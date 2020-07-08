Samsung назвала дату презентации флагмана Galaxy Note20 (видео)

Samsung представит на виртуальном мероприятии Galaxy Unpacked 2020 долгожданные смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra.

Samsung опубликовала первый рекламный ролик Galaxy Note20, анонсирующий дату премьеры новой линейки флагманских смартфонов.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Следующая крупная презентация Galaxy Unpacked пройдет 5 августа - эту же дату называли инсайдеры месяц назад", - говорится в сообщении.

Тизер подтверждает новый цвет Mystic Bronze, о котором мы узнали еще на прошлой неделе, когда старшая модель Galaxy Note20 Ultra раньше времени появилась на официальном сайте.

"Кроме того, буквально вчера пользователь Twitter jimmyIsPromo опубликовал парочку фото Samsung Galaxy Note20 Ultra, не оставляющих никаких сомнений касательно финального дизайна. Новый Galaxy Note20 сохранил общие формы и пропорции Galaxy Note10, однако дизайн блока основной камеры повторяет таковой у Galaxy S20 - модули заключены в большой прямоугольный блок в левом верхнем углу задней панели. Спереди устройство выглядит практически идентично Galaxy Note10 Plus - разве что верхняя рамка стала немного тоньше, а отверстие для фронтальной камеры уменьшилось", - информирует издание.

Говоря о камере Galaxy Note20 Ultra, количество модулей, как видим, не изменилось. Технических подробностей пока нет, но верхний модуль имеет более крупную линзу, что может указывать на новый 50-мегапиксельный фотосенсор ISOCELL GN1, нижний - прямоугольный телеобъектив-перископ, как у Galaxy S20 Ultra, а справа расположен продвинутый сенсор глубины для трехмерного сканирования пространства, как у Galaxy Note10 Plus.

По предварительным данным, базовая модель Note 20 получит экран диагональю 6,7 дюйма, а Note 20+ - 6,9 дюйма. Подробностей о технических характеристиках и особенностях нового поколения Galaxy Note пока нет.

Одновременно с линейкой Galaxy Note 20 ожидается новая версия раскладушки с гибким экраном Galaxy Z Flip, выделяющаяся поддержкой 5G, 256 ГБ флэш-памяти в базовой версии и новым коричневым цветом корпуса, и преемник оригинального гибкого смартфона Galaxy Fold, который, судя по последним утечкам, выйдет под именем Galaxy Z Fold 2. Также на подходе планшеты Galaxy Tab S7/S7+ и умные часы Galaxy Watch 3, но их анонс может состояться раньше.

Само мероприятие пройдет в формате онлайн - соответствующая трансляция начнется в 17:00 по киевскому времени.

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