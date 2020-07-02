Samsung показала Galaxy Note 20 Ultra в новом цвете за месяц до анонса

Изображения с официальных сайтов компании уже убрали, но они пробыли там достаточно долго, чтобы их все заметили.

Южнокорейский гигант опубликовал на региональных украинском, китайском и российском официальных сайтах изображения еще не представленного Galaxy Note20 Ultra в новом бронзовом цвете.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Изображения с сайтов уже убрали, но они пробыли там достаточно долго, чтобы их все заметили. На этих рендерах Galaxy Note20 Ultra с официального сайта Samsung мы можем видеть ровно такой же дизайн, как и во всех утечках в последние месяцы: Galaxy Note20 сохранил общие формы и пропорции Galaxy Note10, однако дизайн блока основной камеры повторяет таковой у Galaxy S20 - модули заключены в большой прямоугольный блок в левом верхнем углу задней панели. Новый цвет называется Mystic Bronze. Судя по всему, именно он станет основным рекламным цветом для Galaxy Note20", - говорится в сообщении.

Отмечается, что опубликованные рендеры демонстрирую устройство сзади, изображений лицевой панели среди них не оказалось. Но если ориентироваться на предыдущие слухи, новое поколения Galaxy Note сохранило одинарную фронтальную камеру, врезанную по центру вверху экрана.

"Что интересно, незадолго до этой утечки хорошо зарекомендовавший себя инсайдер Ice Universe сообщил, что Galaxy Note20 будет доступен в новом бронзовом цвете, а также опубликовал изображение, демонстрирующее очертания корпусов Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra. Как можно убедиться, все сходится", - подчеркивает издание.

Note20 Ultra vs. Note20 pic.twitter.com/nQjR7M5Y1b — Ice universe (@UniverseIce) July 1, 2020

По предварительным данным, базовый Note 20 получит экран диагональю 6,7 дюйма, а Note 20+ - 6,9 дюйма.

Вот еще одно занятное изображение со сравнением свежего рендера и изображения, созданного инсайдером OnLeaks еще в мае:

Презентация Samsung Galaxy Note 20 ожидается 5 августа. Одновременно с линейкой Galaxy Note 20 также могут представить гибкие смарфтоны Galaxy Fold 2 и Galaxy Z Flip 5G.

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