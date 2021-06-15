Основным драйвером роста станут более доступные модели.

Мировой рынок смартфонов после 7% падения в 2020 году из-за пандемии начнет расти уже в этом году — суммарные поставки вырастут на 12% и достигнут 1,4 млрд штук.

Об этом говорится в прогнозе Canalys.

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В Canalys прогнозируют, что производители будут предпочитать операторов сотовой связи открытым продажам.

Основным драйвером роста станут более доступные модели. Ожидается, что к концу года модели дешевле 300 долларов займут 32% сегмента смартфонов с 5G.

По мнению экспертов это может стать отличной возможностью для брендов, который делают основную ставку на открытые продажи, а не на операторский канал сбыта.

Аналитики также прогнозируют, что уже в следующем году смартфоны с 5G обгонят по продажам модели с 4G.

Показатели этого года

В первом квартале 2021 года на модели 5G пришлось около 37% общих продаж, а к 2021 году их доля, как ожидается, вырастет до 43%.

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Автор: Елена Коваленко