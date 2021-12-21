В очередной раз подтвердились ранее опубликованные инсайды.

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо, славящийся своими слитыми данными о технике корпорации Apple, поделился своими прогнозами относительно предстоящей линейки iPhone 14.

Собственно, в очередной раз подтвердились ранее слитые инсайды. Главное, что стоит ждать в следующем году: как минимум обе модели Pro получат новый объектив, разрешение которого составит 48 Мп.

Нет информации о разрешении самих кадров – Apple может пойти по пути других вендоров и предложить фанатам яблока делать снимки либо в разрешении 48 Мп, либо, используя биннинг пикселей, в 12 Мп, но при постобработке они [пиксели – ред.] будут объединяться. Это обеспечит лучшее качество при съёмке в условиях слабой освещённости.

Читайте такжеАналитики прогнозируют массовый переход пользователей Android на iPhoneДругой аналитик Джефф Пу подтвердил слова Куо, заявив, что модели Pro получат набор из трех камер: основную с разрешением 48 Мп, ультраширокоугольную камеру – 12 Мп и теле-объектив – 12 Мп.

Другое важное изменение произойдёт в 2023 году. Уже сейчас известно, что как минимум одна модель Айфона 15 получит камеру-перископ. Якобы это поможет компании Daliguang – поставщику камер для iPhone – увеличить долю рынка.

Как ранее писал УНИАН, в первом квартале 2022 года, то есть в январе, феврале или марте, на рынке появится новый бюджетный смартфон – Apple iPhone SE 3. Предполагается, что новинка вряд ли будет кардинально отличаться от текущего поколения, хоть и обзаведётся обновленным процессором.

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Автор: Денис Пономаренко