За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 286 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Верховная Рада в ходе заседания одобрила в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части введения налога на добавленную стоимость на цифровые услуги для так называемых мировых технологических гигантов.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы и усовершенствования порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам" (№ 4184) в первом чтении проголосовали 286 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к документу, предоставление компаниями-нерезидентами электронных услуг для физических лиц, не имеющих статуса субъекта хозяйствования, не позволяет эффективно реализовать правила налогообложения НДС. Это приводит к потерям государственного бюджета и создает неконкурентную среду для резидентов-плательщиков. Тем самым, нарушаются базовые принципы равенства и нейтральности налогообложения налогоплательщика.

В пояснительной записке также приводится аргумент, что уже достаточно много стран в мире обязали нерезидентов уплачивать налог на добавленную стоимость по продаже электронных услуг. Речь идет о технологических гигантах - Apple, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com.

"В свою очередь установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг становится обычной практикой в иностранных государствах, например, в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане, России и других", - сказано документе.

Что этому предшествовало

Законопроект №4184 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и / или распространение рекламы, и усовершенствования порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам" был зарегистрирован в парламенте 2 октября 2020 года.

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Автор: Богдан Слуцкий