По словам Потураева, такая ситуация крайне негативно влияет на репутацию Украины в мире.

Пиратство является острой проблемой для телевизионного рынка Украины и для сегмента платного телевидения в частности.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на пресс-конференции в УНИАН.

«Пиратство является проблемой, очень острой и очень неприятной для Украины… У нас абсолютно свободно, спокойно и комфортно чувствуют себя пиратские платформы… Есть такое обнаглевшее пиратство, заходя на сайт которого, можно увидеть возможность платной подписки. Платной подписки на пиратский сайт, представляете себе? Это просто за гранью добра и зла», - сказал он.

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По словам Потураева, такая ситуация крайне негативно влияет на репутацию Украины в мире.

Присутствовавший на пресс-конференции член правления Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Глущенко отметил, что существующие доступные пиратские возможности потребления контента ухудшают информационную безопасность страны и убивают рынок платного телевидения.

«Государству нужно отреагировать на ситуацию, потому что отток пользователей платного телевидения в большинстве случаев заканчивается пиратством», - подчеркнул он.

Присутствовавший на пресс-конференции народный депутат, заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко считает, что эффективными могут быть следующие инструменты влияния.

«Если это (пиратский ресурс – УНИАН) находится на территории Украины, соответствующие структуры и службы должны найти эти технические площадки и прекратить их деятельность. Если это находится за территорией Украины, в рамках международного сотрудничества мы должны инициировать процедуру нахождения этих площадок, чтобы те страны (где они размещены – УНИАН) прекратили их работу с точки зрения пиратского контента», - сказал он.

Также присутствовавший на пресс-конференции глава правления Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) Анатолий Пятников отметил, что на телевизионном рынке, кроме проблемы пиратства, также существует проблема конфликтов между медиагруппами и провайдерами, которая непосредственно влияет на пользователей телевидения.

По его словам, лучшим способом решения этой проблемы являются переговоры, но пока ситуация для них неблагоприятная.

В пресс-конференции также принимал участие член правления Интернет Ассоциации Украины Виктор Мазур.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 апреля, нардеп Потураев заявил, что конфликты между медиагруппами и телевизионными провайдерами должны решаться путем переговоров, поскольку обе индустрии являются крайне важными для национальных интересов Украины.

В Украине осенью появится государственная общенациональная цифровая телесеть стандарта Т2, которая будет иметь как минимум 12 дополнительных каналов. Это стало возможным благодаря реформам в Концерне радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ).

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Автор: Павел Степанец