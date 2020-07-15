OnePlus Nord: компания раскрыла дизайн смартфона за неделю до анонса (видео)

В отличие от недавнего тизера, новое видео позволяет рассмотреть дизайн OnePlus Nord полноценно.

Сооснователь и глава OnePlus Карл Пей показал финальный дизайн грядущего среднебюджетного смартфона OnePlus Nord, чей полноценный анонс состоится только на следующей неделе.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

Топ-менеджер OnePlus записал совместное видео с известным техно-блогером Маркесом Браунли, которые желающие могут посмотреть ниже.

В отличие от недавнего рекламного тизера, новое видео позволяет рассмотреть дизайн OnePlus Nord полноценно. Как видим, в целом ничего особенного во внешнем виде OnePlus Nord нет и выглядит новинка ровно так же, как и большинство смартфонов 2019 года выпуска. Что интересно, OnePlus рассматривала и более оригинальные варианты дизайна для OnePlus Nord - на видео Карл Пей показывает несколько прототипов, отличающихся оформлением модулей основной камеры и отделкой задней панели.

Но, похоже, в итоге OnePlus решила не рисковать, выбрав обкатанный вариант. Как бы там ни было, серийный OnePlus Nord будет именно таким - с вертикальным блоком камер в левом вернем углу и двойной селфи-камерой, врезанной в левый верхний угол экрана.

Также глава OnePlus рассказал, что добавление NFC удорожает устройство на $4, а сертификация по стандарту IP на соответствие степени защиты от пыли и влаги удорожает смартфон уже на $15. И хотя официального IP-рейтинга у Nord не будет, OnePlus обеспечила устройству определенную защиту, чтобы он мог пережить кратковременное погружение в воду (на глубину до 30 см продолжительностью до 30 секунд).

О характеристиках OnePlus Nord мы рассказывали здесь. Смартфон получит Snapdragon 765G, 90-герцевый экран AMOLED диагональю 6,44 дюйма, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ ПЗУ, основную квадрокамеру с сенсорами 48, 8, 2 и 5 Мп, широкоугольную селфи-камеру с сенсорами 32 и 8 Мп, а также батарею на 4115 мА-ч с поддержкой быстрой 30-ваттной зарядки. Неизвестной остается только цена.

Само собой, не преминул глава OnePlus прорекламировать и другую новинку, которая дебютирует вместе со смартфоном OnePlus Nord. Конечно же, речь о первых полностью беспроводных наушниках OnePlus. Собственно, в этих наушниках (в бирюзовом цвете) он записывал видео.

Анонс OnePlus Nord и TWS-наушников OnePlus состоится 21 июля.

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