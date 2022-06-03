Уже с сегодняшнего дня мессенджер отключают в Луганской области.

Террористическая организация "ЛНР" объявила о блокировании мессенджера Viber уже с сегодняшнего дня доступ к нему ограничат на территории отдельных районов Луганской области.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Боевики заявили, что это "ответ на многократное учащение использования сервиса как части военной инфраструктуры противника с целью получения данных о геолокации и нахождение нашей критической военно-гражданской инфраструктуры".

В ОРЛО утверждают, что с помощью Viber украинские военные якобы снимают объекты, по которым наносят удары, но не объяснили, как именно.

Напомним, что ранее боевики "ЛДНР" заблокировали доступ к Facebook и Instagram. Однако доступ в эти соцсети доступен с помощью VPN.

Ранее сообщалось, что в Instagram заработает система оповещения о похищении детей.

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