Смартфон Moto G9 Power оснащается 6,8-дюймовым LCD дисплеем с разрешением HD+.

Модельный ряд смартфонов Motorola пополнился двумя новыми устройствами среднего уровня Moto G9 Power и Moto G 5G.

При этом первая из новинок получила большую батарею, а вторая позиционируется в качестве самого доступного в Европе смартфона с поддержкой 5G. Об этом сообщает Gsmarena.com.

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Смартфон Moto G9 Power оснащается 6,8-дюймовым LCD дисплеем с разрешением HD+ и сквозным отверстием в левом верхнем углу для фронтальной камеры. Аппарат несёт на борту процессор Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. В случае необходимости хранилище можно расширить при помощи карты памяти формата microSD. На задней панели новинки расположена тройная камера. Она включает 64-мегапиксельный главный модуль, 2-мегапиксельный макро модуль и 2-мегапиксельный сенсор глубины снимаемой сцены. Фронтальная камера в вырезе дисплея оснащена 16-мегапиксельным сенсором.

Особенностью смартфона Moto G9 Power является большая батарея, обладающая ёмкостью 6000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 20 Вт через порт USB-C. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. В качестве операционной системы используется версия Android 10 с фирменной оболочкой Motorola My UX.

Смартфон Moto G9 Power уже поступил в продажу в Европе по цене €200. В ближайшие недели его также можно будет купить и в других регионах.

Модель Moto G 5G получила 6,7-дюймовый дисплей и процессор Qualcomm Snapdragon 750G. На выбор пользователей предлагаются конфигурации с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и встроенной флэш-памятью ёмкостью 64 или 128 ГБ. Тройная камера включает 48-мегапиксельный главный модуль, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельный макро модуль.

В новинке применяется аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 20 Вт. Корпус смартфона обеспечивает защиту от брызг в соответствии с рейтингом IP52. Сканер отпечатков пальцев расположился на задней панели. Пользователям доступны порт USB-C и 3,5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников. Эта модель тоже работает под управлением Android 10 с оболочкой Motorola My UX.

Смартфон Moto G 5G поступит в продажу в странах Европы по цене от €300 за базовую конфигурацию с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. На протяжении нескольких ближайших недель это устройство также можно будет купить в странах Латинской Америки, Среднего Востока и Азии.

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Автор: УНИАН