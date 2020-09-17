Министерство также будет работать над обеспечением доступа украинцев, проживающих в «красной зоне» карантинных ограничений, к торговым точкам, специализирующимся на средствах связи.

Министерство цифровой трансформации планирует открыть данные о покрытии населенных пунктов мобильным и фиксированным интернетом.

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Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в соцсети Facebook.

"Планируем открытие данных о покрытии населенных пунктов интернетом (кроме финансовых показателей). Сейчас данные о покрытии интернетом доступны только НКРСИ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации – УНИАН), а это риск необоснованных финансовых затрат на повторное подключение объектов к интернету", - написал он.

Комментарий вице-премьера

По словам Федорова, министерство также будет работать над обеспечением доступа украинцев, проживающих в "красной зоне" карантинных ограничений, к торговым точкам, специализирующимся на средствах связи.

"Купить телефон, пополнить счет, подключиться к интернету – это базовые информационные потребности", - сообщил Федоров.

Кроме этого, Минцифры будет добиваться расширения полномочий министерства в вопросе создания новых центров предоставления административных услуг (ЦНАП)

Что этому предшествовало

По словам Федорова, Министерство цифровой трансформации поставило цель сделать Украину одной из трех лучших стран мира по открытости данных.

Также Минцифры сейчас работает над созданием обновленного портала открытых данных.

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Автор: Павел Степанец