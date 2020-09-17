Министерство цифровой трансформации планирует открыть данные о покрытии населенных пунктов мобильным и фиксированным интернетом.
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Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в соцсети Facebook.
"Планируем открытие данных о покрытии населенных пунктов интернетом (кроме финансовых показателей). Сейчас данные о покрытии интернетом доступны только НКРСИ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации – УНИАН), а это риск необоснованных финансовых затрат на повторное подключение объектов к интернету", - написал он.
Комментарий вице-премьера
По словам Федорова, министерство также будет работать над обеспечением доступа украинцев, проживающих в "красной зоне" карантинных ограничений, к торговым точкам, специализирующимся на средствах связи.
"Купить телефон, пополнить счет, подключиться к интернету – это базовые информационные потребности", - сообщил Федоров.
Кроме этого, Минцифры будет добиваться расширения полномочий министерства в вопросе создания новых центров предоставления административных услуг (ЦНАП)
Что этому предшествовало
- По словам Федорова, Министерство цифровой трансформации поставило цель сделать Украину одной из трех лучших стран мира по открытости данных.
- Также Минцифры сейчас работает над созданием обновленного портала открытых данных.
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