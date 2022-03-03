Миллиардер объявил о начале обновления программного обеспечения.

СЕО компании SpaceX Илон Маск объявил о ряде обновлений программного обеспечения, чтобы адаптировать Starlink для Украины.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Обновляем снижение пикового потребления энергии, чтобы Starlink можно было питать от автомобильного прикуривателя. Включен мобильный роуминг, поэтому антенна может поддерживать сигнал во время движения транспортного средства", - сообщил Маск.

Что такое Starlink

Starlink - проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

Как сообщал УНИАН, ранее американский миллиардер Илон Маск поддержал Украину в борьбе с российским агрессором и открыл терминалы Starlink для нашей страны.

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