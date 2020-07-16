Google инвестирует $4,5 миллиарда в производство бюджетных смартфонов в Индии

Ранее сообщалось о создании нового фонда в размере $10 млрд для ускорения цифровизации в Индии.

Американская корпорация Google в течение ближайших нескольких лет планирует инвестировать 4,5 миллиарда долларов в индийскую компанию Jio Platforms с целью производства бюджетных смартфонов для малоимущих слоев населения Индии.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора Google Сундара Пичаи.

"Google в течение 5-7 лет инвестирует 4,5 миллиарда долларов в акционерный капитал и операционную инфраструктуру Jio Platforms, чтобы открыть миллионам простых индийцев доступ к цифровым технологиям, - приводит заявление Пичаи газета The Economic Times. - Это самые большие инвестиции в целях улучшения мобильной связи для всех жителей Индии".

По его словам, Google и Jio Platforms подписали коммерческое соглашение о совместной разработке недорогого смартфона под операционные системы Android.

Ранее на этой неделе Пичаи сообщил о создании нового фонда в размере 10 миллиардов долларов для ускорения цифровизации в Индии. Инвестиции будут направлены на развитие определенных областей. К ним, в частности, относятся обеспечение свободного доступа к информации для каждого жителя Индии на его родном языке, создание новых продуктов и услуг, соответствующих уникальным потребностям Индии, а также использование искусственного интеллекта в таких сферах, как здравоохранение, образование и сельское хозяйство.

Google - американская компания, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Фирма, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet с оборотом более 130 миллиардов долларов. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния). В Google работают свыше 110 тысяч человек.

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