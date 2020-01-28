В сеть утекли данные о внешнем виде Samsung Galaxy Note20

В дизайне устройства нового девайса можно заметить сходство с дизайном серии S20.

В интернете замечена очередная утечка, касающаяся грядущего смартфона Samsung Galaxy Note 20.

Читайте такжеSamsung снизила цены на линейку смартфонов Galaxy S10

Об этом сообщает портал ITC.ua.

"На платформе Weibo было опубликовано изображение схемы корпуса для этого смартфона. Судя по всему, дизайн устройства всё ещё является прототипом очень ранней стадии разработки. Тем не менее, можно заметить сходство с дизайном серии S20", - говорится в сообщении.

Первое, что обращает на себя внимание в дизайне, это огромный прямоугольный блок камеры на задней панели, аналогичный тому, что можно видеть на смартфонах Galaxy A71 и Galaxy A51.

На лицевой панели можно предположить наличие очень тонких рамок сверху и снизу, аналогично семейству Galaxy S20. Внизу находится порт USB Type-C, выделенная секция для стилуса S-Pen, решётка мультимедийного динамика и микрофон. На верхней грани корпуса имеются два отверстия. Одно из них, скорее всего, предназначено для второго микрофона. Как мы видим, отверстие для 3,5-миллиметрового звукового разъёма не предусмотрено.