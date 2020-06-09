В Украине хотят диджитализировать каждое министерство – вице-премьер

Также Федоров сообщил о формировании в каждом министерстве института экспертизы цифровой трансформации.

Министерство цифровой трансформации разрабатывает план цифровой трансформации для каждого министерства и планирует завершить разработку до конца июня.

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Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире одного из телеканалов.

"Мы хотим до конца июня разработать план цифровой трансформации каждого министерства, защитить его в комитетах Верховной Рады и на год пойти в путь трансформации каждого министерства", - сказал он.

Также Федоров сообщил о формировании в каждом министерстве института экспертизы цифровой трансформации.

"Сейчас мы (Минцифры - УНИАН), превращаемся в консалтинговое агентство, а экспертизу растим внутри самих министерств... В каждом министерстве будет экспертиза, будут специалисты и не все будет завязано на личности", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 7 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил всем министерствам в течение двух недель создать должность заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, а в месячный срок внести на рассмотрение кандидатуры на эти должности.

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