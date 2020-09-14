По словам главы Минфина, он не видит в уровне дефицита угрозу для прекращения сотрудничества с МВФ.

Проект Государственного бюджета на 2021 год, который на сегодняшнем заседании утвердил Кабинет министров, предусматривает дефицит 6% валового внутреннего продукта.

Читайте такжеВ Минфине назвали главные показатели бюджета-2021

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Дефицит государственного бюджета составляет 270 миллиардов гривень. Мы снизили показатель дефицита на 1,5%, с 7,5% в этом году до 6%. Мы хотим выйти на нормальный цикл и снизить зависимость от внешних заимствований", - сказал он.

Глава Минфина о дефиците бюджета

По словам Марченко, он не видит в уровне дефицита угрозу для прекращения сотрудничества с МВФ, который является основным международным кредитором Украины.

"Мы с экспертами Международного валютного фонда дискутируем по поводу этого вопроса. Я считаю, что у нас незначительные расхождения по дефициту, они составляют 0,6%, и мы найдем компромиссное решение, потому что это не тот вопрос, по которому нужно дискутировать, особенно во время кризиса, когда 90% стран мира увеличивают свой дефицит, чтобы профинансировать свои расходы, дать толчок экономическому развитию. Мы не можем сокращаться и быть белой вороной на этом фоне", - сказал он.

За счет чего будут финансировать

При этом министр назвал, за счет чего планируется финансировать

"Это, в первую очередь, внутренний рынок заимствований, возможность выхода на внешний рынок, сотрудничество с Международным валютным фондом, Всемирным банком и получение макрофинансовой помощи со стороны Европейского Союза. Мы считаем, что уровень дефицита является разумным, умеренным и дает возможность его профинансировать", - сказал он.

Как указано в презентованных слайдах, от приватизации планируется привлечь 6 миллиардов гривень, от МВФ и других международных финансовых организаций – 43,2 миллиарда гривень, размещения облигаций внешних государственных займов – 86,4 миллиарда гривень, размещения внутренних государственных займов – 549,1 миллиарда гривень.

Что этому предшествовало

Доходы госбюджета-2021 предусматриваются в размере 1 триллион 71,1 миллиарда гривень, а расходы – 1 триллион 350 миллиардов гривень.

При этом дефицит бюджета предусматривается на уровне 270 миллиардов гривень.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лидия Селезнева