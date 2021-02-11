Еще более тысячи планируют присоединиться к цифровому проекту "Дія" в этом году.

Более 100 партнеров в 2020 году присоединились к цифровому проекту "Дія", который включает в себя одноименные мобильное приложение для оцифрованных документов и портал госуслуг, и еще более тысячи планируют присоединиться в этом году.

Читайте такжеГлава Минцифры назвал топ-7 законопроектов по диджитализации на этот годОб этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации со ссылкой на руководителя проекта "Дія" Мстислава Баника.

По словам Баника, команды Минцифры имеет амбициозные планы по интеграции "Дія" в сферы ритейла, мобильной связи, банкинга, почтовых отправлений, органов власти, центров предоставления админуслуг (ЦПАУ).

Также он сообщил, что около 480 тысяч физлиц-предпринимателей и наемных работников получили одноразовую карантинную помощь в размере 8 тысяч гривень, воспользовавшись порталом или приложением "Дія".

Что этому предшествовало

В октябре 2020 года Министерство цифровой трансформации представило обновленное мобильное приложение для оцифрованных документов "Дія 2.0". Обновленная версия приложения содержит следующие документы: свидетельство о рождении ребенка, справка внутренне перемещенного лица, цифровой налоговый номер в дополнение к цифровому внутреннему и заграничному паспортам, водительским правам, техпаспорту и автостраховке, которые были еще в старой версии.

Также мобильное приложение отображает актуальное место регистрации проживания согласно паспорту или свидетельству о рождении.

Кроме того, с помощью обновленного приложения можно проверить наличие штрафов и оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения, долги по исполнительному производству относительно физлица-должника, передавать право на управление транспортным средством через заказ электронного свидетельства о его регистрации и подать заявку на получение 8 тысяч гривень помощи от государства.

В январе 2021 года Федоров анонсировал 6 цифровых проектов, которые планируется запустить в первом квартале 2021 года.

В частности, это электронная подпись в приложения "Дія", функции смены регистрации места жительства, сообщения о начале выполнения работ и вводе в эксплуатацию строительных объектов класса CC2 и СС3, автоматической (без посредника) регистрации услуг для бизнеса, а именно физлиц-предпринимателей, а также электронное медицинское заключения в системе eHealth и перевод в "Дія" услуг кабинета налогоплательщика.

Правительство определило диджитализацию страны как одну из основных задач работы, ключевую роль отведя сервису "Дія" как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.

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Автор: Павел Степанец