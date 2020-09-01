​​​​​​​Дешевые звонки: влияет ли политика телеком-регулятора на стоимость мобильной связи

Регулятор телеком-рынка провел общественное обсуждение решения о снижении ставки взаимосоединения между сетями операторов, якобы направленное на удешевление мобильной связи. Против него выступили некоторые участники рынка, которые убеждены, что это решение приведет лишь к замедлению разворачивания 4G-сетей. УНИАН разобрался, какие последствия ожидают телеком-рынок в случае снижения таксы.

Национальная комиссия осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, (НКРСИ) провела общественное обсуждение проекта решения о снижении ставки взаимосоединения между сетями мобильных операторов (или, как ее еще называют, ставки интерконнекта) с 12 копеек до 8 копеек за минуту. Первую попытку снизить ставки Комиссия совершила еще 19 мая. Новый тариф должен был вступить в силу с начала следующего года. Однако этот процесс был приостановлен Государственной регуляторной службой, поскольку НКРСИ не организовала должным образом общественное обсуждение проекта решения. В итоге Комиссия повторно запустила процесс пересмотра ставок интерконнекта, опубликовала проект решения и выслушала позиции сторон.

В вопросах снижения ставок интерконнекта телеком-сообщество разделилось на два лагеря. Позицию госоргана поддержал мобильный оператор lifecell, по мнению руководства которого, таким образом удастся значительно удешевить звонки между абонентами. Тем временем, его более крупные конкуренты – операторы «Киевстар» и Vodafone утверждают, что столь поспешное снижение ставки не будет стимулом для снижения тарифов, а, наоборот - негативно отразится на работе всей телеком-отрасли. Более того – подтолкнет операторов к поиску компенсаторов утерянных доходов, что не исключает отмены внутрисетевого безлимита или повышения тарифов.

История вопроса

Простыми словами, ставка взаимосоединения – это тариф, который один оператор платит другому - тому, на сеть которого совершает звонок его абонент. То есть, когда абонент, к примеру, сети «Киевстар» звонит на номер Vodafone, первый оператор платит второму определенную сумму за каждую минуту разговора. Эта сумма и называется ставкой интерконнекта.

Изначально план понижения ставок телеком-регулятор разработал еще в декабре 2014 года, но придерживаться его так и не смог – каждый этап происходил с большой задержкой. Первое снижение – до 23 с 36 копеек за минуту – произошло в октябре 2015 года. Затем в январе 2017 года было следующее понижение – до 15 копеек за минуту. И уже через два года – в начале 2019-го - НКРСИ уменьшила ставку до 12 копеек.

Как отмечают в Нацкомиссии, основной причиной затянутости этого процесса было отсутствие компромисса между регулятором и участниками рынка. Регулятор убежден, что снижение ставки приведет исключительно к позитивным последствиям: украинцы станут больше звонить, операторы сократят свои расходы при взаиморасчетах за услуги пропуска трафика, а также, что самое главное – смогут предложить абонентам более привлекательные тарифные планы, включающие в себя больше «бесплатных» минут на другие сети.

Такой же позиции придерживается оператор lifecell, который стал инициатором решения регулятора о снижении ставки. Как отмечал главный исполнительный директор «желтого» оператора Исмет Языджи, снижение таксы до уровня себестоимости позволит абонентам перестать обращать внимание на сеть какого оператора они звонят, поскольку до сих пор звонки «внутри сети» являются намного более выгодными.

Однако, с позицией регулятора и оператора lifecell не согласны другие два участника «большой тройки» украинских мобильных операторов.

Возражения в сторону телеком-регулятора

Как утверждают в компании «Киевстар», снижение ставки взаимосоединения сетей в перспективе нескольких лет приведет к убыткам, которые фактически приравниваются к затратам на строительство двух тысяч базовых станций, способных покрыть высокоскоростным интернетом 4G около 15 процентов населения страны. В то время как о снижении стоимости тарифных планов, по мнению оператора, стоит забыть, поскольку если компания несет убытки – она не станет снижать стоимость предоставления своих услуг.

«Разговоры о том, что это (снижение ставки – УНИАН) якобы снизит тарифы на звонки для абонентов - лукавство. Во-первых, нет экономических оснований для снижения операторами розничных цен. Телеком-рынок Украины и так среди мировых аутсайдеров по стоимости «месячного чека абонента» (ARPU). А во-вторых, регулятор не влияет на тарифы для конечного пользователя, их устанавливают сами операторы. Сомневаюсь, что снижение ставки интерконнекта будет компенсировано ростом звонков на другие сети: все предыдущие действия в этом направлении не увенчались подобным результатом. Но уверен, что в результате снижения таксы рынок потеряет доходы, а государство – налоги», - отметил президент компании «Киевстар» в интервью одному из украинских изданий.

С мнением «синего» оператора соглашается оператор Vodafone Украина.

«Снижение ставки интерконнекта не приводит к снижению абонентских тарифов, наоборот - иногда может даже вести к их увеличению. Зато подобные действия негативно влияют на рынок взаиморасчетов операторов, так как ведут к искусственному перераспределению доходов между ними и, соответственно, наносят вред рынку и здоровой конкуренции на нем», - рассказала УНИАН PR-директор компании Vodafone Украина Виктория Рубан.

Кроме того, помимо снижения ставки интеконнекта, неприятным сюрпризом для мобильщиков стало намерение регулятора установить асимметричные ставки интерконнекта между мобильными и фиксированными сетями. Асимметрия будет в пользу фиксированной связи. Это подразумевает, что при межсетевых соединениях для операторов мобильной связи устанавливается более высокий тариф за каждую минуту звонка абонента, чем для фиксированных операторов.

При этом важно учитывать, что в настоящее время мобильные операторы разворачивают 4G-сети в сельских местностях, что, по сути, является социальным проектом, поскольку эти территории мало перспективны в контексте возврата инвестиций. По оценкам компании «Киевстар», инвестиции в развертывание сети в селах в ближайшие 2-3 года составят около 5 миллиардов гривень. Совокупно с потерями в связи со снижением ставки интерконнекта и введением асимметрии затраты будут еще более внушительными.

Актуальность решения

Таким образом, по одну чашу весов оказались два крупнейших украинских мобильных оператора, ежегодно тратящие массу ресурсов на разворачивание высокоскоростных сетей и демонстрирующие положительные финансовые результаты, а с другой – НКРСИ и оператор lifecell, который, несмотря на шестнадцать лет работы на украинском рынке, все еще является убыточной компанией, и не платит государству налог на прибыль.

Еще пять лет назад вопрос ставок интерконнекта казался актуальным, ведь позволил бы абонентам освободиться от «симочного рабства» - когда украинцы вынуждены были иметь по несколько сим-карт разных операторов для того, чтобы сделать свои звонки более выгодными. Но с тех пор количество «бесплатных» минут в пакетах операторов значительно возросло, как и популярность интернет-мессенджеров.

«Если я спрошу вас, думаете ли вы о том, на какую сеть сейчас звоните, скорее всего, вы скажете, что нет. Я стараюсь звонить куче людей по различным мессенджерам, использую обычный пакет по 200 гривень. Если у тебя, как у оператора, хороший интернет, тебя не должна волновать стоимость взаимосоединения. Чем больше мы строим – каждый из операторов, чем больше интернета обеспечиваем, - тем лучше у нас связь. Большинство абонентов все равно не выговаривают количество «бесплатных» минут, которые предоставлены в пакете. То есть, мы решаем проблему, которой нет», - рассказал УНИАН директор по регуляторному обеспечению компании «Киевстар» Александр Когут.

«В сетях мобильных операторов действительно наблюдается уменьшение внутрисетевого трафика, но это связано не с уменьшением ставки, а с изменением потребностей абонентов – увеличения спроса на интернет-услуги, а также тарифной политикой операторов, которые постоянно увеличивают объемы пакетных минут для звонков на сети других операторов. Большинство абонентов не использует эти пакеты полностью и пользуются ими все меньше, потому что предпочитают голосу интернет и мессенджеры. Поэтому говорить о том, что на рынке есть неудовлетворенный спрос на звонки на другие сети, не приходится», - вторит ему Рубан из Vodafone.

В целом, как отмечают представители двух мобильных операторов, спонтанные действия Нацкомиссии по изменению ставок интерконнекта создают ощущение нестабильности на рынке и снижают его инвестиционную привлекательность. Мобильные операторы, когда «подписывались» под обязательствами по развитию 4G в отдаленных и нерентабельных районах, планировали свои расходы и инвестиции с учетом будущих доходов, в том числе и от ставок интерконнекта.

Потому теперь операторы надеются, что их «голоса» будут услышаны и регулятор найдет сбалансированное решение с учетом результатов общественных обсуждений и актуальных задач рынка. Финальный вердикт телеком-регулятор намерен вынести уже во вторник – 1 сентября.

Надежда Бурбела