Бизнес хочет создать приложение для защиты прав потребителей – ЕБА
Бизнес предлагает создать на базе государственного веб-портала электронных услуг "Дія" приложение "Споживач+", с помощью которого потребитель сможет более эффективно защищать свои права.
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Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).
Согласно сообщению, приложение "Споживач+" позволит заинтересованным импортерам, интернет-магазинам и сервисным центрам добровольно регистрироваться на портале "Дія" и получать уникальный электронный идентификатор. Его наличие на странице интернет-магазина для потребителя будет знаком того, что за таким продавцом стоит добросовестный субъект хозяйствования, который предоставил достоверные данные в систему "Дія".
Опции нового приложения
Также с помощью приложения бизнес сможет подключать и использовать дополнительные опции системы: регистрация филиалов, взаимодействие со службами доставки, блок актуальных рекламных предложений, проверка серийных номеров импортируемой продукции, отражение официальных моделей и выявленных на рынке неофициальных моделей продукции и прочее.
Также бизнес предлагает предоставить проверяющим органам возможность регистрироваться в системе и быстро получать интересующую их информацию.
Кроме этого, в приложении можно будет создать уголок потребителя с актуальной информацией в сфере защиты прав потребителей.
Диджитализация в Украине
- В апреле Министерство цифровой трансформации запустило в открытый доступ портал государственных услуг "Дія".
- Правительство определило диджитализацию страны как одну из основных задач работы, ключевую роль отведя порталу "Дія" как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.
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