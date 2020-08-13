Бизнес хочет создать приложение для защиты прав потребителей – ЕБА

В приложении можно будет создать уголок потребителя с актуальной информацией в сфере защиты прав потребителей.

Бизнес предлагает создать на базе государственного веб-портала электронных услуг "Дія" приложение "Споживач+", с помощью которого потребитель сможет более эффективно защищать свои права.

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Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Согласно сообщению, приложение "Споживач+" позволит заинтересованным импортерам, интернет-магазинам и сервисным центрам добровольно регистрироваться на портале "Дія" и получать уникальный электронный идентификатор. Его наличие на странице интернет-магазина для потребителя будет знаком того, что за таким продавцом стоит добросовестный субъект хозяйствования, который предоставил достоверные данные в систему "Дія".

Опции нового приложения

Также с помощью приложения бизнес сможет подключать и использовать дополнительные опции системы: регистрация филиалов, взаимодействие со службами доставки, блок актуальных рекламных предложений, проверка серийных номеров импортируемой продукции, отражение официальных моделей и выявленных на рынке неофициальных моделей продукции и прочее.

Также бизнес предлагает предоставить проверяющим органам возможность регистрироваться в системе и быстро получать интересующую их информацию.

Кроме этого, в приложении можно будет создать уголок потребителя с актуальной информацией в сфере защиты прав потребителей.

Диджитализация в Украине

В апреле Министерство цифровой трансформации запустило в открытый доступ портал государственных услуг "Дія".

Правительство определило диджитализацию страны как одну из основных задач работы, ключевую роль отведя порталу "Дія" как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.

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Автор: Павел Степанец