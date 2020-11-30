В рекламе утверждалось, что некоторые модели iPhone были водостойкими.

Итальянский антимонопольный орган оштрафовал Apple на 10 миллионов евро за обманчивую коммерческую практику.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Reuters.

"Антимонопольный орган Италии заявил, что оштрафовал компанию Apple на 10 миллионов евро (12 миллионов долларов) за "агрессивную и обманчивую" коммерческую практику в отношении своих iPhone", - говорится в сообщении.

В заявлении регулятора указано: компания рекламировала, что несколько моделей iPhone были водостойкими, не объяснив, что они являются таковыми лишь при определенных обстоятельствах.

"Также антимонопольный орган отметил, что компания отказалась от ответственности, и отметила, что на ее телефоны не распространяется гарантия в случае повреждения жидкостями. По мнению антимонопольного органа, таким образом Apple обманула своих клиентов", - подчеркивает издание.

Напомним, что Apple разработала новейшую технологию для автомобилей. Новая технология Apple предусматривает использование проводящей пленки между стеклами лобового стекла, через которую идет электричество для выявления любых повреждений стекла.

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Автор: УНИАН