Компания Apple удалила из магазина приложений аккаунт Epic Games, сохранив профиль разработчика для поддержки Unreal Engine.

Компания Apple удалила из App Store профиль разработчика Fortnite — Epic Games вместе с играми, включая Fortnite и Infinity Blade.

Об этом сообщает Techcrunch.

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«Они (разработчики — ред.) постоянно отправляют обновления Fortnite, нарушающие правила App Store. Это несправедливо по отношению ко всем другим разработчикам в App Store и ставит клиентов в самый центр конфликта. Мы надеемся, что сможем снова работать вместе в будущем, но, к сожалению, сегодня это невозможно», — отметили в Apple.

Также в Apple заявили, что разработчик Fortnite создает проблемы с поддержкой, направляя разочарованных пользователей в AppleCare.

Позиция Epic Games

В то же время в Epic Games не согласны с заявлением Apple. Генеральный директор разработчика Fortnite Тим Суини заявил, компания пыталась отправить новую версию Fortnite в App Store, но не заспамила ими Apple. Также Epic не отказалась от оплаты встроенных покупок в обход комиссии Apple в новых версиях игры.

Судебный иск

17 августа 2020 года стало известно о том, что на студию Epic Gamas подали в суд из-за новой локации в игре Fortnite. Она очень похожа на знаменитую американскую достопримечательность Коралловый замок.

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Автор: Елена Коваленко