Опубликован список смартфонов, которые первыми обновятся до MIUI 12

Разработка MIUI 12 продолжается около полугода, а финальный релиз традиционно ожидается в августе-сентябре.

Xiaomi номинально анонсировала новую фирменную оболочку MIUI 12 еще в начале года. На тот момент говорилось, что разработка MIUI 12 продолжается около полугода, бета-тестирование должно начаться уже в марте-апреле этого года, а финальный релиз традиционно ожидается в августе-сентябре. И вот сейчас в сети появился список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые должны получить обновление MIUI 12 в числе первых.

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Об этом сообщил портал ITC.ua.

"Сразу стоит оговорить, что список относиться к китайскому рынку, но в этом нет ничего удивительного, так как глобальная версия новой прошивки всегда тестируется и выходит позже. Итак, в списке, конечно же, присутствуют новые флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, а также прошлогодние Xiaomi Mi 9, Mi 9 Pro Mi 9SE. Более того, в первой волне аппаратов, подпадающих под обновление до MIUI 12, есть и модель Xiaomi Mi 8, флагман 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе первых новую оболочку должен получить смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro, чей жизненный цикл продлился всего пару месяцев, а также Xiaomi Mi CC9 и Mi CC9e. Также в списке упоминаются Xiaomi Mi Mix 3, Mix 2s и Mix 2.

"Что же касается смартфонов Redmi, первыми новую прошивку должны получить флагманские модели Redmi K30, Redmi K20 Pro и Redmi K20, а также массовые Redmi 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi 7 Pro и Redmi Note 7. Бюджетные Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 7 и Redmi 7A тоже в деле", - подчеркивает издание.

Пока подробностей о нововведениях MIUI 12 нет. Ранее сообщалось об улучшении общесистемного ночного режима, а также различных визуальных доработках - новые анимации, обои, новые звуки и так далее.

Обращаем внимание, что приведенная выше информация является неофициальной, из-за чего к ней следует подходить со здравым скептицизмом.