Эксперт рассказал о "цифровой гигиене" при оплате коммуналки онлайн

По его словам, одно из главных правил - никогда и никому не передать свои карточные данные или данные доступа в личный кабинет пользователя той или иной услуги.

Генеральный директор сервиса онлайн-платежей и переводов Portmone.com Святослав Комаха рассказал о правилах "цифровой гигиены" при оплате коммунальных платежей онлайн, чтобы не стать жертвой мошенников.

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Об этом Комаха сообщил во время презентации образовательного сериала об оплате коммунальных услуг онлайн.

"Есть правила "цифровой гигиены". Первое, вы осуществляете оплату на надежных и безопасных интернет ресурсах. Это может быть сервис универсальных платежей, на котором вы можете оплачивать картой любого украинского банка, например, как Portmone. Второе, сервис должен отвечать высоким требованиям уровня безопасности. Вы должны удостовериться, что это действительно тот сервис. Он должен иметь юридическое лицо, контакты работников, руководителя и прочее", - сказал он.

По его словам, кроме универсальных сервисов также можно оплачивать через сервисы банков и коммунальных компаний, от которых приходят платежки.

"Если у вас есть карточка, значит, у вас есть банк, у которого есть сервисы по оплате. Еще один способ оплаты - сайты коммунальных компаний, специализированные для оплаты конкретных услуг, они в каждом регионе свои: электроэнергия, газ. В большинстве случаев у них уже есть оплата онлайн. Сайты коммунальных компаний можно найти на платежках", - пояснил эксперт.

По его словам, одно из главных правил - никогда и никому не передать данные своей карточки или данные доступа в личный кабинет пользователя той или иной услуги.

"Если вы получаете запрос на эту информацию: в Вайбере, в почте или по телефону - не давайте этих данных, потому что ни работник сервиса, ни работник коммунальной компании или банка не должен спрашивать эти данные. У них достаточно ограниченный перечень вопросов, которые позволят идентифицировать вас", - подчеркнул Комаха.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля Министерство цифровой трансформации представило образовательный сериал об оплате коммунальных услуг онлайн "Оплата коммуналки онлайн. Оставайся дома".

Посмотреть сериал можно на онлайн-платформе "Дія. Цифрова освіта". Образовательный сериал будет состоять из семи серий, обучающих оплате коммунальных услуг на сайтах коммунальных предприятий, банков, в мобильных приложениях банков.