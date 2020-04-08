«Укрпошта» сделала бесплатной одну из своих услуг на время карантина

Компания сделала бесплатной услугу переадресации отправлений. Ранее эта услугу стоила 50 грн.

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» на время карантина отменила плату за заявление на оформление переадресации отправлений с одного почтового адреса на другой. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Ранее эта услуга стоила 50 грн.

В «Укрпоште» подчеркнули, что для оформления заявления на пересылку или доставку внутренних, международных почтовых отправлений на другой адрес и получения в другом почтовом отделении не нужно идти в почтовое отделение, а достаточно оставить заявку в контакт-центре.

Как сообщал УНИАН, «Укрпошта» ввела систему специального страхования для сотрудников на случай заболевания COVID-19.

Также компания присоединился к глобальной сети ускоренной международной доставки EMS (Express Mail Service), и уже с 1 апреля начинает предоставлять эту услугу в Украине.

11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, позднее продлил его до 24 апреля.