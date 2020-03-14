цей матеріал доступний українською

Apple закрывает свои магазины из-за коронавируса

15:52, 14 марта 2020
Связь
17 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеApple рекомендует не примерять часы и наушники из-за коронавируса

Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на страницу гендиректора компании Тима Кука в Twitter.

"На своих рабочих местах и в наших общинах мы должны делать все возможное, чтобы предотвратить распространение вируса Covid-19. Apple временно закрывает все магазины за пределами материкового Китая до 27 марта и предоставит 15 миллионов долларов для помощи в преодолении мирового кризиса", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Apple отменила презентацию новых продуктов, которая была запланирована на 31 марта, из-за распространения коронавируса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter