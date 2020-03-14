Apple закрывает свои магазины из-за коронавируса

Магазины компании по всему миру не будут работать до 27 марта, чтобы обезопасить сотрудников.

Магазины Apple не будут работать по всему миру, компания ввела карантин до 27 марта.

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Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на страницу гендиректора компании Тима Кука в Twitter.

"На своих рабочих местах и в наших общинах мы должны делать все возможное, чтобы предотвратить распространение вируса Covid-19. Apple временно закрывает все магазины за пределами материкового Китая до 27 марта и предоставит 15 миллионов долларов для помощи в преодолении мирового кризиса", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Apple отменила презентацию новых продуктов, которая была запланирована на 31 марта, из-за распространения коронавируса.