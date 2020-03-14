Apple закрывает свои магазины из-за коронавируса
Магазины Apple не будут работать по всему миру, компания ввела карантин до 27 марта.
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Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на страницу гендиректора компании Тима Кука в Twitter.
"На своих рабочих местах и в наших общинах мы должны делать все возможное, чтобы предотвратить распространение вируса Covid-19. Apple временно закрывает все магазины за пределами материкового Китая до 27 марта и предоставит 15 миллионов долларов для помощи в преодолении мирового кризиса", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее Apple отменила презентацию новых продуктов, которая была запланирована на 31 марта, из-за распространения коронавируса.
In our workplaces and communities, we must do all we can to prevent the spread of COVID-19. Apple will be temporarily closing all stores outside of Greater China until March 27 and committing $15M to help with worldwide recovery. https://t.co/ArdMA43cFJ— Tim Cook (@tim_cook) March 14, 2020