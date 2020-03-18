Apple представила новый планшет iPad Pro и обновила MacBook Air (фото, видео)

Компания сегодня нежданно анонсировала новый планшет iPad Pro и обновленный MacBook Air.

Американская корпорация Apple представила новые устройства линеек iPad и MacBook Air. Новый iPad Pro оснащен чипом A12Z Bionic и 8-ядерным графическим процессором, широкоугольной камерой на 12 Мп, «сверхширокоугольной» камерой на 10 Мп, а также сканером LIDAR — это технология измерения расстояния по длительности перемещения света до объекта и обратно для получения более реалистичной дополненной реальности (AR).

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Еще одной особенностью iPad стала новая клавиатура Magic Keyboard со встроенным трекпадом, которая может удерживать iPad на весу и менять угол его наклона так, что можно сложить устройство в ноутбук. Зарядки хватит на десять часов. Гаджет будет доступен в 11-дюймовом варианте за $799 и 12,9-дюймовом варианте за $949. iPad Pro появится в США на следующей неделе, клавиатура — в мае, пишет kommersant.

Также Apple представила новый 13-дюймовый MacBook Air, он обладает четырехъядерным процессором Intel Core i7, SSD-накопителем до 2 Тб и клавиатурой Magic Keyboard. В Apple утверждают, что устройство будет настолько производительным, что позволит играть в игры. Стоить новый MacBook Air будет $999.