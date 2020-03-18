«Укрпошта» меняет график работы некоторых отделений из-за карантина

Для большинства отделений сокращается продолжительность рабочего дня.

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» объявил о временном изменении графиков работы некоторых отделений.

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«С 18 марта часть почтовых отделений временно меняет графики работы из-за введения карантина и остановки работы части транспорта», - сообщается на сайте компании.

В частности, временно изменяется режим работы части городских отделений. По будням начало работы отделений остаётся без изменений, окончание работы - до 18.00. В субботу отделения начинают работу без изменений, заканчивают до 15.00.

Кроме того, на территории каждого областного центра будет работать до трех дежурных почтовых отделений с продленным графиком работы до 21:00 или до 20:00.

Изменения режима работы будут введены и для части отделений, расположенных в поселках. С 18 марта в таких отделениях по будням предусмотрено стандартное начало работы, окончание работы - до 18.00.

Сельские почтовые отделения будут работать без изменений по действующим графикам.

«Все отделения «Укрпошты» продолжат оказывать потребителям полный перечень почтовых и финансовых услуг. С возобновлением бесперебойного функционирования городского транспорта «Укрпошта» восстановит удлиненные графики работы отделений», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что сегодня, 18 марта, информацию о графике работы отделений можно уточнить в контакт-центре «Укрпошты», а 19 марта информация будет обновлена на сайте.

Справка УНИАН. «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает свыше 65 тыс. сотрудников.

«Укрпошта» ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, а также доставляет более 83 млн пенсий.