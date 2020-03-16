«Укрпошта» предупредила об увеличении срока доставки международных отправлений из Украины

Пока у компании нет необходимости ограничивать прием экспорта.

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» предупредил о возможном увеличении срока доставки международных отправлений из Украины в связи с использованием альтернативных способов доставки, говорится на сайте компании.

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«С 16 марта для экспорта почтовых отправлений «Укрпошта» будет использовать альтернативные пути доставки комбинированного способа: грузовые самолеты и автомобили. Эти изменения могут повлечь небольшое увеличение сроков доставки, но пока у компании нет операционной необходимости ограничивать прием экспорта», - сообщила пресс-служба.

Также в пресс-службе подчеркнули, что операционная команда «Укрпошты» максимально задействовала все пассажирские рейсы, чтобы за 14-15 марта, пока было разрешено пассажирское авиасообщение, доставить экспорт в места назначения в Европе и мире.

Как сообщал УНИАН, «Укрпошта» во время карантина будет работать в обычном режиме. Компания продолжит доставлять пенсии и денежные выплаты, а также принимать и отправлять посылки в Украину и за ее пределы.