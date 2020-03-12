Киевсовет принял решения для запуска 4G на всех станциях метро

Своим решением депутаты установили плату за доступ телеком-операторов и других субъектов деятельности к элементам инфраструктуры объектов строительства, транспорта, энергетики, кабельной канализации электросвязи, домовой распределительной сети коммунальной собственности Киева.

Киевсовет утвердил механизмы для запуска мобильного интернета 4G на всех станциях столичного метрополитена.

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Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение, которое рассматривалось на заседании Киевсовета как безотлагательное, проголосовал 71 из 77 депутатов.

Таким образом, Киевсовет своим решением «Об установлении платы за доступ к элементам инфраструктуры объектов строительства, транспорта, энергетики, кабельной канализации электросвязи, домовой распределительной сети коммунальной собственности территориальной громады города Киева» урегулировал вопрос установления платы за доступ к элементам инфраструктуры города и определил механизм организации беспрепятственного доступа к ним операторов и провайдеров телекоммуникаций.

Так, установлено, что плата не будет превышать предельный размер, определенный статьей 17 Закона Украины «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей». Конкретный размер платы будет устанавливаться предприятиями и хозяйствами, на балансе которых инфраструктурные объекты, к которым предоставляется доступ.

Как сообщал УНИАН, 5 марта в Киеве на станции метро «Академгородок» запустили мобильный интернет 4G.

В КГГА заявили, что 4G связь может появиться на всех станциях метро уже к концу 2020 года, но для этого нужно соответствующее решение Киевсовета. Согласно информации городских властей, после принятия решения Киевсовета о плате за доступ телеком-операторов к инфраструктуре города, три оператора планируют запустить 4G еще на 8 станциях метро в течение первого полугодия, а на всех станциях - до конца года.

В КГГА отмечают, что запуск 4G был сделан за счет мобильных операторов.

В июле 2019 года операторы в рамках тендера выбрали компанию Huawei в качестве поставщика решения для строительства общей 4G сети в столичном метрополитене. Техническое решение от Huawei позволяет использовать одну базовую станцию сразу всем трем операторам. Сейчас для развертывания 4G на станции метро «Академгородок» «Киевстар», «Vodafone Украины» и lifecell использовали частоты в диапазоне 1800 МГц: полосы шириной 20 МГц, 20 МГц и 15 МГц в соответствии с лицензиями на 4G каждого из операторов. В будущем также намерены задействовать диапазон 2600 МГц, что позволит обеспечить еще лучшее качество и скорость мобильного интернета.