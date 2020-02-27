В ЕС хотят вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы для сокращения электронных отходов

В проекте документа говорится, что если дать пользователю возможность простой замены аккумулятора, то он может воспользоваться ею и не выбрасывает устройство после двух лет использования.

В наше время съемный аккумулятор в смартфоне — очень большая редкость. Такой если и встречается, то лишь изредка в защищенных моделях (например, Samsung Galaxy XCover Pro) или бюджетниках (например, Motorola Moto E6).

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При этом многие до сих пор ностальгируют по тем недалеким временам, когда можно было легко самостоятельно заменить батарею, просто сняв заднюю крышку телефона. Есть вероятность, что в обозримом будущем съемные аккумуляторы могут вернуться. По крайней мере, над такой инициативой работают в Европарламенте — в сеть просочилась черновая версия соответствующего законопроекта, пишет itc.ua.

Копию документа удалось заполучить нидерландскому финансовому изданию fd.nl. Авторы предлагают сделать так, чтобы производители смартфонов упростили доступ к аккумуляторам своих моделей, сделав их легко заменяемыми. Цель данного предложения заключается в сокращении электронных отходов. Это должно стать следующим шагом после недавней резолюции, предусматривающей принятие единого зарядного устройства для всех мобильных устройств (речь о переходе на разъем USB Type-C) с той же целью сокращения электронных отходов.

В обосновывающей части говорится, что если дать пользователю возможность простой замены аккумулятора, то он может воспользоваться ею и не выбрасывает устройство после двух лет использования. Проект также предполагает, что производители со своей стороны должны облегчить доступ к компонентам, чтобы сторонним сервисным центрам было проще выполнить ремонт.

Кроме того, план предусматривает переработку и повторное использование сырья после утилизации электронного устройства. В конечном итоге будет выработана европейская система сбора электронных отходов для облегчения утилизации старых смартфонов, планшетов и зарядных устройств. Более экологичные и перерабатываемые пакеты также являются частью законопроекта, который, как сообщается, должен быть вынесен на рассмотрение в следующем месяце.

Безусловно, пока что слишком рано говорить о возвращении сменных аккумуляторов в смартфоны, поскольку резолюции еще предстоит рассмотрение и голосование в Европарламенте, а после ее принятия Еврокомиссия должна будет разработать новые правила и неясно, какими они будут. В то же время сама вероятность возвращения съемных аккумуляторов в смартфоны определенно интригует и радует, особенно на фоне единого разъема для зарядки и единого стандарта быстрой зарядки.