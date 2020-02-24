Realme презентовала новый смартфон, который называют главным конкурентом Xiaomi Mi 10

Флагман Realme X50 5G заряжается за 35 минут.

Компания Realme официально анонсировала смартфон Realme X50 5G, который позиционируется как главный конкурент Xiaomi Mi 10.

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Устройство построено на базе современной однокристальной системы Snapdragon 865 и поддерживает мобильные сети пятого поколения. Его экран выполнен по технологии Super AMOLED и имеет частоту обновления изображения 90 Гц.

В базовой версии пользователям доступны 6 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти, она предлагается по цене 528 долларов. Xiaomi Mi 10 стоит от 573 долларов, правда он имеет 8 ГБ оперативной памяти, пишет ixbt.com.

Также доступны версии Realme X50 5G с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти за 556 долларов и с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флэш-памяти за 626 долларов. Кстати, в устройстве используется быстрая оперативная память LPDDR5 и флэш-память UFS 3.0.

Фронтальная камера смартфона врезана в экран, она оснащена датчиками изображения разрешением 32 и 8 Мп. Основная камера состоит из четырех модулей, главный имеет разрешение 64 Мп. Смартфон предлагает 20-кратный зум.

Как и ожидалось, смартфон Realme X50 5G поддерживает сверхбыструю зарядку SuperDart Charge мощностью 65 Вт, которая позволяет полностью зарядить аккумулятор на 4200 мА•ч за 35 минут. Также поддерживается стандарт WiFi 6 (Wi-Fi 802.11ax), максимальная скорость передачи данных которого составляет 9,6 Гбит/с. При этом устройства, поддерживающие WiFi 6, характеризуются сниженным уровнем расхода заряда аккумулятора. Смартфон получил два динамика.

К недостаткам стоит отнести отсутствие оптической стабилизации в камере, разъема 3,5 мм для подключения наушников и пыле- и влагозащиты.

В продажу новинка поступила уже сегодня, правда пока что только в Индии.