Realme презентовала новый смартфон, который называют главным конкурентом Xiaomi Mi 10
Компания Realme официально анонсировала смартфон Realme X50 5G, который позиционируется как главный конкурент Xiaomi Mi 10.
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Устройство построено на базе современной однокристальной системы Snapdragon 865 и поддерживает мобильные сети пятого поколения. Его экран выполнен по технологии Super AMOLED и имеет частоту обновления изображения 90 Гц.
В базовой версии пользователям доступны 6 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти, она предлагается по цене 528 долларов. Xiaomi Mi 10 стоит от 573 долларов, правда он имеет 8 ГБ оперативной памяти, пишет ixbt.com.
Также доступны версии Realme X50 5G с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти за 556 долларов и с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флэш-памяти за 626 долларов. Кстати, в устройстве используется быстрая оперативная память LPDDR5 и флэш-память UFS 3.0.
Фронтальная камера смартфона врезана в экран, она оснащена датчиками изображения разрешением 32 и 8 Мп. Основная камера состоит из четырех модулей, главный имеет разрешение 64 Мп. Смартфон предлагает 20-кратный зум.
Как и ожидалось, смартфон Realme X50 5G поддерживает сверхбыструю зарядку SuperDart Charge мощностью 65 Вт, которая позволяет полностью зарядить аккумулятор на 4200 мА•ч за 35 минут. Также поддерживается стандарт WiFi 6 (Wi-Fi 802.11ax), максимальная скорость передачи данных которого составляет 9,6 Гбит/с. При этом устройства, поддерживающие WiFi 6, характеризуются сниженным уровнем расхода заряда аккумулятора. Смартфон получил два динамика.
К недостаткам стоит отнести отсутствие оптической стабилизации в камере, разъема 3,5 мм для подключения наушников и пыле- и влагозащиты.
В продажу новинка поступила уже сегодня, правда пока что только в Индии.