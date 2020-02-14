Стартовали продажи флагманского Xiaomi Mi 10: фото и цены

Он намного дороже прошлогоднего флагмана.

Компания Xiaomi начала сегодня в Китае розничные продажи флагманского смартфона Xiaomi Mi 10.

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Xiaomi Mi 10 предлагается по 573 доллара за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, 615 долларов за 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти, 673 доллара за 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти.

Доступны три цветовых варианта корпуса — розовый, голубой и серый.

Его старший брат Xiaomi Mi 10 Pro поступит в продажу на несколько дней позднее — 18 февраля, пишет ixbt.com.

Отметим, что стартовая цена прошлогоднего флагмана, Xiaomi Mi 9, была значительно ниже — 430 долларов. Конечно, за эти деньги предлагались другие характеристики. В том числе, самая доступная версия имела 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти.

Xiaomi Mi 10 оснащается 6,67-дюймовым экраном AMOLED разрешением Full HD+, с частотой обновления изображения 90 Гц и врезанной фронтальной камерой на 20 Мп, четверной основной камерой с главным датчиком на 108 Мп, топовой платформой Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 128 или 256 ГБ встроенной флэш-памяти UFS 3.0, аккумулятором ёмкостью 4780 мА·ч с технологией быстрой зарядки 30 Вт.