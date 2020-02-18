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TCL работает над необычным смартфоном-слайдером с гибким экраном (фото)

14:17, 18 февраля 2020
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Появились изображения необычного смартфона-слайдера TCL / фото The Verge

В отличие от существующих складных устройств вроде Motorola Razr и Galaxy Fold, аппарат TCL выполнен в форм-факторе слайдера с гибким экраном, который выдвигается из бокового торца.

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Как утверждает издание CNET, ссылаясь на собственные источники, китайская компания планировала продемонстрировать свою концептуальную разработку на выставке MWC в этом году, но мероприятие отменили из-за вспышки коронавируса, передает itc.ua.

Изображения устройства дают представление о том, каким ещё может быть смартфон с гибким дисплеем, хотя такой вариант вызывает больше вопросов, чем ответов. Задумка TCL заключается в том, чтобы не складывать его пополам, а вытягивать экран словно выдвигать ящик из тумбы стола. Неясно только одно – это один сплошной дисплей или их два. Если всё же один, то как именно работает такой механизм.

В сложенном виде устройство выглядит как большинство современных флагманов: безрамочный дисплей с закругленными боковыми гранями и вырезом для двойной фронтальной камеры. На тыльной стороне можно увидеть камеру с четырьмя модулями, расположенными вертикально в ряд. 

фото The Verge
фото The Verge

То, что смартфон должны были продемонстрировать на MWC, ещё не означает, что он будет выпущен. Ранее TCL неоднократно показывала прототипы складных устройств на нескольких выставках, но готовый серийный продукт так и не представила. Один из таких прототипов, показанных в прошлом году на MWC, был настолько хрупким, что даже сотрудникам компании запретили к нему прикасаться. На выставке CES в этом году TCL снова привезла складной смартфон, но заявила, что пока не спешит выпускать подобные устройства.

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