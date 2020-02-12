Весной 4G-интернет запустят на восьми станциях столичной подземки - КГГА

Ранее в СМИ появилась информация, что запуск 4G в киевском метро под угрозой срыва.

На март 2020 года запланировано внедрение 4G Интернета на восьми станциях киевского метро, а в конце 2020-начале 2021 года он должен появиться на всех станциях и тоннелях.

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Это следует из сообщения на сайте КГГА относительно оперативной встречи, посвященной состоянию внедрения 4G в киевском метрополитене.

«Внедрение 4G в метро – это вопрос национального масштаба. Закон должен выполняться. Есть юридические процессы, которых необходимо придерживаться. Если объединим усилия всех участников этого процесса, проект будет воплощен в анонсированные сроки», – заявил советник Киевского городского головы Максим Бахматов.

По его словам, в настоящее время согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном. Операторами была предоставлена необходимая техническая документация.

В КГГА напомнили, что в марте запланирован старт 4G на станциях «Академгородок», «Житомирская», «Святошин», «Сырец», «Дорогожичи», «Героев Днепра», «Минская» и «Оболонь».

Ранее в СМИ появилась информация, что запуск 4G в киевском метро под угрозой срыва.

Операторы, как утверждалось, не могут начать развертывание сетей из-за того, что городская власть не установила тарифы на доступ к коммунальной инфраструктуре. Также у коммунальных предприятий нет полномочий заключать договоры с операторами в отношении доступа для развертывания телекоммуникационных сетей.