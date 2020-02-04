Запуск 4G в метро под угрозой срыва из-за Киевсовета - СМИ

Запуск проекта планировался на первый квартал 2020 года. В первую очередь 4G планировали запустить на отдаленных от центра станциях.

Операторы не могут начать разворачивание сетей из-за того, что городские власти не установили тарифы на доступ к коммунальной инфраструктуре. Также у коммунальных предприятий нет полномочий заключать договоры с операторами по доступу для развертывания телекоммуникационных сетей.

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Об этом сообщает "НВ".

"Операторы согласовали технические вопросы с метро, ​​но приступить к монтажу оборудования, к сожалению, не могут", - отметили в lifecell.

В Vodafone добавили, что без утвержденных тарифов операторы перенесут запуск 4G на более поздний период.

В данный момент проект решения об утверждении тарифов находится на рассмотрении в постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы. Ближайшее заседание этого совета назначено на 5 февраля 2020 года.

В издании отмечают, что в декабре 2019 года депутаты постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы уже переносили рассмотрение проекта решения на неопределенный срок.

Как сообщает УНИАН, что мобильные операторы суммарно инвестируют в запуск 4G-связи в киевском метро 20 миллионов долларов. Предварительно планировалось запустить 4G в первом квартале 2020 года на отдаленных от центра станциях метрополитена. Подрядчиком выступит китайский техно-гигант Huawei.