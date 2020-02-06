Vodafone и США намерены отказаться от оборудования Huawei

Для Vodafone этот шаг обойдётся примерно в 200 миллионов евро, и переход займёт около 5 лет.

Европейский телекоммуникационный оператор Vodafone намерен полностью отказаться в своих основных беспроводных сетях от оборудования, произведённого компанией Huawei.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Генеральный директор Ник Рид сказал, что этот шаг обойдётся компании примерно в 200 миллионов евро, и переход займёт около 5 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на прошлой неделе Великобритания заявила, что позволит операторам продолжать использовать оборудование для создания сетей 5G от поставщиков из группы "высокого риска", таких, как Huawei, только если они не интегрируют оборудование в высокочувствительные ключевые части своих сетей. Страна также установила лимит на оборудование Huawei на уровне 35%, который операторы не могут превысить, даже если такое оборудование используется только в вышках и мачтах сотовой связи и мачтах. Рид сослался на это решение властей в качестве одного из мотивов действий Vodafone.

"Дополнительно Рид заявил, что, если другие европейские страны последуют примеру Великобритании и введут аналогичное ограничение на оборудование Huawei, для развёртывания сетей связи 5G в этих странах потребуется значительно больше времени. Дело в том, что операторы вынуждены будут тратить деньги на замену и модернизацию оборудования, а не на развитие сетей 5G", - подчеркивает издание.

Великобритания приняла решение позволить Huawei участвовать в разворачивании сетей 5G в стране, несмотря на серьёзные возражения со стороны США. В течение последних двух лет федеральное правительство США оказывало давление на союзников, чтобы запретить использование продукции китайского производителя телекоммуникационного оборудования из-за опасений, связанных с безопасностью. В мае 2019 года министерство торговли добавило Huawei в список Entity List, фактически запретив американским операторам использовать оборудование компании в своих 5G-сетях.

Кроме того, стремясь ослабить господство китайского бренда Huawei в сфере телекоммуникационного оборудования, американские власти работают с местными технологическими гигантами, такими как Microsoft и Dell, над созданием программного обеспечения для телекоммуникационных сетей 5G следующего поколения. Цель проекта заключается в том, чтобы разработать универсальное ПО, которое будет работать на оборудовании практически любого производителя.

Кроме того, Huawei рискует погрязнуть в судебных тяжбах в США. Китайская компания подала в суд на оператора Verizon, обвинив последнего в незаконном использовании 12 её патентов. Хотя ещё в прошлом году компания заявляла о нарушениях более чем 200 патентов. Сумма иска не уточняется.