Viber рассказал о своей аудитории в Украине: ТОП-3 городов пользователей

Половина аудитории Viber в Украине младше 34 лет, 55% - женщины, самые общительные города - Киев, Львов и Харьков.

Разработчики мессенджера Viber подвели итоги 2019 года, и провели анализ использования приложения в Украине.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Показательно, что у приложения достаточно молодая аудитория - почти половина пользователей не старше 34 лет", - говорится в сообщении.

Основанный в 2010 году Viber за десять лет стал одним из самых популярных сервисов для общения. В Украине Viber на протяжении нескольких лет удерживает лидерскую позицию по востребованности среди населения. Согласно независимому исследованию Kantar, приложение установлено на 96% смартфонах украинцев.

По данным Viber, более половины всех пользователей в стране – женщины (55%). Мужчины уступают по этому показателю на 10% (45%). Важно отметить также рост молодой аудитории — сейчас чуть более 33% пользователям Viber от 25 до 34 лет, а еще почти 16% входят в возрастную группу от 18 до 24 лет.

По числу отправленных сообщений самыми активными оказались жители Киева (14%), второе место занимает Львов (5%), далее идёт Харьков (4%) и Днепр (2%). Позвонить бесплатно по Viber любят киевляне (14% от всех исходящих звонков в Украине), жители Львова (4,5%), Харькова (4%), Днепра (2%) и Запорожья (2%).

Отметим, что согласно исследованию Kantar, Viber установлен у 9 из 10 владельцев смартфонов в Украине (96%), при этом 84% приходится на Android и 15% - на iOS.

В прошлом году Mastercard и Viber запустили в Украине сервис Moneytou, который позволяет переводить денежные средства в мессенджере, не зная номера карты получателя. Также в мессенджере появился встроенный редактор стикеров, которые позволяет самостоятельно создавать личные и общие стикерпаки, а Миграционная служба запустила Viber-бот, который умеет «стоять в очереди» вместо посетителей ГМС.