Samsung снизила цены на линейку смартфонов Galaxy S10

Все модели подешевели на сотни долларов.

В связи с приближающимся мероприятием Galaxy Unpacked, на котором компания Samsung должна представить линейку смартфонов Samsung Galaxy S20, южнокорейский производитель объявил о снижении цен на линейку Galaxy S10.

Читайте такжеВ сеть утекли фото и характеристики новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S20

Самая дорогая модель линейки Samsung Galaxy S10+, которая оснащена 1 ТБ памяти, упала в цене с 1600 до 1100 долларов. Версия Samsung Galaxy S10+ со 128 ГБ флэш-памяти подешевела с 1000 до 800 долларов, пишет ixbt.com.

Стандартная версия Samsung Galaxy S10, которая оснащена 128 ГБ энергонезависимой памяти, стала предлагаться за 700 долларов вместо 900.

Важно отметить, что если приобретать версию без привязки к оператору, то цена окажется еще ниже. Разблокированная версия Samsung Galaxy S10 стоит 550 долларов, а самый дорогой Samsung Galaxy S10 с 1 ТБ памяти можно купить за 900 долларов.