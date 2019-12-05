Украинцы оплачивают каждую пятую покупку через смартфон

В целом каждый день почти половину покупок клиенты "ПриватБанка" осуществляют бесконтактно.

Клиенты крупнейшего в Украине банка "ПриватБанк" оплачивают каждую пятую безналичную покупку с помощью смартфонов или других NFC-гаджетов.

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Как сообщили в пресс-службе банка, из ежедневно оплачиваемых в сети POS-терминалов обычными картами 1 миллион покупок с помощью NFC-устройств – смартфонов или смарт-часов – оплачивается 310 тысяч покупок.

В банке отметили, что каждая шестая оплата в сети терминалов банка осуществляется клиентами также бесконтактно – с помощью бесконтактных банковских карт.

В целом каждый день почти половину покупок клиенты "ПриватБанка" осуществляют бесконтактно.

Также сообщается, что в сети банка работает более 210 тысяч торговых терминалов, 70% из которых позволяют оплачивать бесконтактно.

Как сообщал УНИАН, согласно статистике Национального банка Украины, общее количество платежных карт в Украине за январь-сентябрь 2019 года выросло на 9% - до 64,7 миллиона штук, и 60% этого количества составляют активные платежные карты.