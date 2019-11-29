Директор по доходам мессенджера Viber Кристина Констандаке: Мы не имеем доступа и не храним информацию, которой пользователи обмениваются в личных сообщениях. Что нельзя сказать ни об одном из наших конкурентов

Насколько популярен Viber в Украине по сравнению с другими мессенджерами? Сколько активных пользователей насчитывается у вас в этой стране?

Для нас Украина, безусловно, является одним из ключевых рынков. Согласно одному из недавних опросов, проникновение среди абонентов Viber в Украине составляет 96,2 процентов. Это означает, что девять из десяти пользователей смартфонов в Украине используют Viber. И мы стремимся сохранить эту позицию и инвестировать во всевозможные инструменты для улучшения приложения, которые отвечали бы потребностям украинских потребителей.

В чем, по вашему мнению, заключается основное конкурентное преимущество Viber?

Есть несколько вещей. Одно из главных преимуществ — это безопасность. Я имею в виду, что это та особенность, которая отличает нас от всех других конкурентов. Реальность такова, что на сегодня Viber является единственным приложением, защищенным сквозным шифрованием по умолчанию, и оно изначально разрабатывалось как таковое. Поэтому мы не имеем доступа и не храним информацию, которой пользователи обмениваются в личных сообщениях. Что нельзя сказать ни об одном из наших конкурентов на рынке сегодня.

В дополнение к этому, звонки Viber за пределами сети — то, что мы называем Viber Out (возможность совершить звонок из приложения на номер абонента, не зарегистрированного в Viber – УНИАН). Это функция, которой нет ни у одного из наших конкурентов. Она является очень хорошим дополнением к звонкам и обмену сообщениями внутри нашей сети.

Кроме того, можно сказать, что Viber постоянно создает и совершенствует платформу, на которой потребители могут коммуницировать с брендами, и наоборот.

В этом Viber опережает своих конкурентов, учитывая, что безопасность и защита персональных данных наших пользователей остается важнейшей отличительной чертой во всем, что мы делаем.

Вопрос безопасности очень важен. И во многом он зависит от того, где расположены серверы компании. Подскажите, как обстоит ситуация в Viber? Находятся ли ваши серверы в одном главном серверном центре или в каждой стране по отдельности?

Серверы расположены в одном месте. Виртуальные сервера компании Amazon, с которым Viber сотрудничает, размещаются на их усмотрение. И в случае необходимости (например, если происходят сбои в работе приложения), могут "перекидываться" из страны в страну.

Но, в любом случае, важно то, что ни один из диалогов пользователей на самом деле не хранится на этих серверах. Так что это та информация, к которой у нас нет доступа.

Были ли у вас в сети зафиксированы случаи хакерских атак или взломов?

Нет, но я знаю, что у многих конкурентов такие проблемы есть. Но это потому, что инфраструктура построена по-другому.

Опять же, вы не можете поделиться или рисковать информацией, которой на самом деле не располагаете. Viber был создан таким образом, что сквозное шифрование используется на всех уровнях коммуникации.

Хорошо, перейдем к финансовому вопросу. Как компания зарабатывает, учитывая, что звонки и сообщения бесплатны для пользователей?

Мы запустили серию сервисов и инструментов для маркетологов. Они позволяют им объединять пользователей и связываться с ними напрямую. Рыночные инструменты, которые мы предлагаем сегодня, приносят доход.

Тем не менее, получение дохода никогда не было нашей главной целью. Основной смысл заключается в поддержке при инвестировании в продукт. Мы никогда не будем размещать рекламу в разговорах пользователей только потому, что хотим заработать денег.

Расскажите о принципе работы бизнес-сообщений в сети Viber, то есть рассылок от компаний...

Сегодня, если вы являетесь потребителем, подписавшимся на рассылки от определенных брендов, они могут вам писать, или ваш банк отправляет вам сообщение: "Эй, вы совершили транзакцию. Можете ли вы подтвердить этот платеж?". Во всех таких случаях вы предварительно даете согласие на получение подобных сообщений, и только после этого компании действительно могут с вами коммуницировать через Viber.

Почему Viber? Потому что, с точки зрения пользовательского опыта, в Viber можно использовать до тысячи символов, например. А в SMS-сообщении — до 140 символов.

Если вашему собеседнику нужно отправить вам документы, счет-фактуру или любое другое вложение, все это можно легко сделать через приложение и нельзя сделать с помощью SMS. Если же нужно отправить картинки или просто ответить на сообщение, интерфейс в Viber гораздо более удобный и функциональный по сравнению с SMS.

Говоря об Украине, какие маркетинговые инструменты являются наиболее прибыльными на этом рынке?

В этом вопросе лучше говорить не о прибыльности тех или иных сервисов, а о их актуальности и востребованности.

Ми видим, что многие украинские компании часто используют Viber-сообщества, как способ коммуникации со своими клиентами. У нас есть множество сообществ, которые чрезвычайно популярны. Так же, как и чат-боты.

Потому сейчас мы планируем запускать новые сервисы, которые сделают наше приложение еще более полезным для людей.

Например? Какие сервисы вы планируете запустить в ближайшее время?

Одной из идей, которые мы планируем реализовать в Украине относительно быстро, на самом деле, является услуга денежных переводов p2p (peer to peer – с англ.: от равного к равному — УНИАН). Мы считаем, что это революционная функция для мессенджера, в целом, и она также отвечает реальным потребностям потребителей. Все мы много путешествуем, у всех нас есть люди, которые ждут нас дома, всем нам нужно кому-то переводить деньги или получать деньги от кого-то. И, в первую очередь, хочется это делать в абсолютно безопасной среде, не требующей выполнения множества сложных действий и загрузки дополнительных приложений. Потому это эффективно с точки зрения простоты использования и безопасности.

Это будет сервис по всему миру, либо же локальный?

Мы хотим вначале ввести его на определенных рынках. Украина, пожалуй, сейчас один из самых важных рынков для нас. Потому что мы понимаем, что потребности каждого рынка различны, и мы также хотим предоставлять услугу, которая будет интересна местным потребителям. Это не то, что может быть актуально для кого-то в другой части мира. Там могут уже существовать другие способы реализации этой задумки.

Мы ничего не делаем под копирку. Наши проекты в различных странах должны быть максимально локализованы и настроены под пользователя.

Какова роль Украины в общей структуре доходов Viber?

Это все относительно. Но Украина, безусловно, один из наших крупнейших рынков в этом регионе. Я бы сказала, Украина занимает очень важную долю в процентном соотношении. Но, опять же, инструменты, которые мы запускаем для маркетологов, не направлены на увеличение доходов. Мы инвестируем в функциональность и качество продукта. Полезность продукта и его функционал для нас гораздо важнее, чем маркетинг.

Сотрудничаете ли вы с украинскими телеком-операторами и на каких условиях?

Да. Благодаря нашим каналам и типу продукта они поняли, что мы действительно позволяем добиться положительного эффекта: от чат-ботов до звонков за пределами Viber, — то есть, мы можем быть источником траффика. Так что мы не конкуренты, мы партнеры. Это взаимосвязано. Мы можем помочь им развивать их бизнес так же, как они могут помочь нам в развитии нашего. И очень важно правильно установить эти партнерские отношения.

Сегодня в мире телекоммуникаций очень немногие игроки могут по-прежнему генерировать пользовательский траффик. Мы помогаем операторам и предлагаем им конкретные решения, которые должны быть адаптированы к потребностям пользователей.

Продолжая тему запуска новых продуктов. В конце июля СЕО Viber Джамел Агауа заявил о запуске компанией собственной криптовалюты, и даже не исключил ее запуск непосредственно в Украине. На каком этапе находится разработка этого проекта?

Это проект, который фактически возглавляет наша материнская компания - Rakuten. Это означает, что, вероятно, будет лучше обсудить этот вопрос непосредственно с ними.

Проект продвигается. Он очень сложный со всех точек зрения из-за своей масштабности, и это то, что ранее не было сделано даже нашими конкурентами в пространстве мессенджеров.

Да, мир не стоит на месте, и развитие технологий постоянно подталкивает компании подстраиваться под современные реалии, разрабатывая новые и новые решения. По вашему мнению, как развитие технологий 5G повлияет на работу мессенджеров?

Я думаю, что это сделает приложения для обмена сообщениями еще более востребованными среди потребителей. Потому что всех интересует хорошая скорость интернета и надежность.

Какова частота использования мессенджеров по сравнению с социальными сетями?

Повторюсь, что у нас в Украине девять из десяти пользователей смартфонов используют Viber.

Мы верим, что в пространстве социальных сетей происходят вещи, которые останутся свойственными исключительно для них. Но социальные медиа не заменяют мессенджеры, такие как Viber.

Неважно, сколько раз вы "лайкнете" понравившиеся фотографии, или сколько раз вы просмотрите видео. Это не то, о чем Viber. Viber — это быстрая связь с предприятиями и людьми, которые вам нужны, и с которыми вы хотите контактировать.

Поделитесь некоторыми дальнейшими планами по развитию компании…

Украина станет одним из ключевых рынков, когда мы запустим услугу денежных переводов. Исходя из того, как наши потребители отреагируют на нее, мы будем стремиться добавить дополнительный функционал.

Возможности безграничны. Но нам нужно убедиться, что мы выбираем правильные проекты на основе профиля отдельно взятой страны.

Какой совет вы можете дать украинским СМИ? Как использовать Viber, чтобы он был наиболее эффективным для журналистов?

Прежде всего, попытайтесь понять, какие проблемы вы хотите решить, или какие аспекты общения с клиентами покрыть. Вместе мы можем найти решение.

Говоря о средствах массовой информации, возможно, мы будем искать лидеров мнений, смотреть на привлечение читателей и даже на скорость обмена информацией, основанной на типе деятельности, которую они хотят получить. Все это можно сделать с помощью Viber, потому что у вас есть канал, в котором вы можете напрямую спросить читателей, чего они хотят от вас. Что они хотят услышать, и что конкретно их интересует. Обычно это происходит с помощью либо чат-ботов, либо бизнес-сообщений, либо сообществ.

Дмитрий Буняк, Надежда Бурбела