Обновление iOS 13.1.2 принесло новые проблемы пользователям iPhone

Пользователи жалуются на сбрасывание звонков примерно через минуту после начала разговора, не отображение вызовов на экране и отключение разговорного динамика и микрофона прямо во время звонка.

В начале месяца Apple выпустила обновление iOS 13.1.2 (третье за неделю), которое должно было исправить ряд ошибок, но принесло вместо этого очередную головную боль пользователям.

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Как пишет Zdnet, после установки обновления iOS 13.1.2 некоторые пользователи столкнулись с рядом проблем. Многие пользователи, установившие обновление, жалуются на ускоренный разряд аккумулятора и проблемы, связанные с главной функцией — звонками.

Пользователи жалуются на сбрасывание звонков примерно через минуту после начала разговора, не отображение вызовов на экране и отключение разговорного динамика и микрофона прямо во время звонка. На официальном форуме Apple открыто несколько тем с обсуждением этих проблемы с десятками жалоб. Также жалобы на эти проблемы встречаются в соцсетях, так что случаи не единичные, передает itc.ua.

Официальной реакции пока нет. Но некоторым проблему со звонками помог решить сброс сетевых настроек смартфона («Настройки» > «Основные» > «Сброс» > «Сбросить настройки сети»). Судя по всему, ошибка, вызывающая разного рода проблемы со звонками, присутствует и в бета-версии iOS 13.2. Интересно, попадет ли она в стабильную версию апдейта.

Вчера вышло обновление iOS 13.1.3 с исправлением ряда ошибок, но среди других изменений решения описанных проблем в нем отсутствуют, если не считать исправления ошибки, из-за которой при входящих звонках может отсутствовать вибрация или рингтон.