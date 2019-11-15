Китайцы обманывали Apple, обменивая поддельные iPhone и iPad на новые

Мошенники 8 лет использовали схему обмена по гарантии поддельных смартфонов и планшетов на настоящие.

Министерство юстиции США обнародовало обвинительный приговор Федерального суда присяжных против преступной группировки из Китая, которая нанесла ущерб Apple на сумму около 6,1 миллиона долларов. Мошенники использовали уже знакомую схему обмена по гарантии поддельных смартфонов и планшетов на настоящие.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"В ходе операций агенты ФБР изъяли 250 тысяч долларов и около 90 штук iPhone. Группировкой, предположительно, управляли трое братьев Ляо, которые импортировали поддельную продукцию компании Apple из Китая, доставляли её в США (предварительно выведя из строя) и сдавали в сервисные центры для обмена на новые подлинные устройства. Затем товар отправлялся обратно в Китай для продажи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности в этой схеме были задействованы 14 человек, которые обвиняются по 76 пунктам, включая мошенничество, кражу личных данных и заговор с целью отмывания денег. Организаторам грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

Аналогичная схема мошенничества была раскрыта в мае этого года, но тогда сумма ущерба составила 1,2 миллиона долларов. Эта преступная группа готовилась более тщательным образом: все смартфоны и планшеты, которые закупались в Китае, были очень высокого качества.

Более того, каждое устройство имело IMEI и серийный номер, которые соответствовали номерам подлинных iPhone и iPad. Вскрыть подделки, чтобы проверить оригинальность, в сервисных центрах, конечно же, не догадались (или не захотели).